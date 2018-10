USIPA CONVIDA ESCOLAS PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE ATLETISMO

A Associação Esportiva e Recreativa Usipa, convida todas as escolas do Vale do Aço e região para participarem do Festival Regional Escolar de Atletismo. O evento será realizado na Pista de Atletismo Juvenal dos Santos, no clube tricolor, no dia 10 de novembro (sábado).

O tradicional Festival Regional de Atletismo da Usipa chega a mais uma edição de sucesso. A competição é dedicada aos alunos, com a faixa etária de 8 a 17 anos, de várias escolas do Vale do Aço e cidades vizinhas. As escolas interessadas em competir devem entrar contato com o Departamento de Atletismo da Usipa, pelo e-mail atletismo@usipa.com.br ou pelo telefone (31) 3801-4379. As inscrições podem ser efetuadas até o dia 7 de novembro (quarta-feira), no valor de R$ 10,00 por aluno. O comprovante de pagamento deve ser apresentado na portaria da Usipa no dia do evento.

ESTRUTURA DA COMPETIÇÃO

O Festival ocorre de 13h30 as 17h30 e contará com 22 provas da modalidade do Atletismo, divididas em três categorias: 8 a 11 anos, 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, separadas pelos naipes Masculino e Feminino. Os alunos poderão disputar provas de corrida, salto e arremesso, com premiação para os três primeiros colocados de cada prova, nas categorias Sub-14, Sub-16 e Sub-18, sendo que na categoria de 8 a 11 anos todos os inscritos receberão medalhas de participação.

“É sempre satisfatório realizar o Festival Regional de Atletismo. Além de ser uma festa, é uma oportunidade para captarmos novos atletas para compor as nossas equipes de competição. Como sempre, será um sucesso”, destaca o coordenador de Atletismo da Usipa, Sildemar Venâncio.

O Regional Escolar será realizado na Usipa e a entrada é franca para familiares e acompanhantes.