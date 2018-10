USIPA REALIZA FESTA DAS CRIANÇAS NO DOMINGO

A Usipa promove neste domingo (21), mais uma edição da tradicional Festa das Crianças, que contará com diversas atrações destinadas ao público infantil, como pipoca, algodão doce, picolé, brinquedos infláveis e a presença dos palhaços Risadinha e Gargalhada. O evento será promovido das 9h às 13h nas proximidades da piscina olímpica do clube.

Além de curtir a festa em homenagem a elas, as crianças poderão se aventurar no zoológico, brincar muito no parquinho, nas quadras de esporte, se refrescar nas piscinas do clube e participar do sorteio de um tablet exclusivo para os associados. Os pais e responsáveis também poderão utilizar as saunas e todas as dependências do clube. Na Usipa, a diversão é garantida!

A Festa das Crianças é uma tradição da Usipa que vem sendo mantida há mais de 20 anos. O evento é aberto ao público mediante a compra do convite para o clube, que inclui também o acesso à piscina, zoológico e sauna. Para os associados, a entrada é franca.

RISADINHA E GARGALHADA

Principal atração da festa, os palhaços Risadinha e Gargalhada já participaram de diversos programas de TV – como o Encontro com Fátima Bernardes e Legendários – e são figurinhas carimbadas na programação da Festa das Crianças, participando de todas as últimas edições e garantindo boas “risadas e gargalhadas” do público.