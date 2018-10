VENTOS FORTES PROVOCAM ESTRAGOS EM TIMÓTEO

A chuva que caiu no município na tarde do último sábado (27), acompanhada de fortes ventos, provocou a queda de árvores, destelhamentos e a interrupção do fornecimento de energia em vários bairros do município. Conforme contabilizado pela Defesa Civil de Timóteo até à tarde desta segunda-feira (29), o sinistro ocasionou a queda de 16 árvores, sendo que duas atingiram residências, mas não colocaram em risco as estruturas das moradias. Não houve vítimas em nenhuma das ocorrências registradas no sábado.

No domingo, pela manhã, a Prefeitura de Timóteo atendeu à justiça eleitoral fornecendo geradores para o funcionamento das urnas eletrônicas, nos locais atingidos pela interrupção de energia. A Defesa Civil de Timóteo, juntamente com a equipe da Secretaria de Obras, esteve reunida com o prefeito de Timóteo, Douglas Willky, às 16h, do domingo, para o detalhamento das ocorrências e a definição das ações a serem tomadas para dar continuidade aos trabalhos iniciados no final de semana.

No decorrer do dia, a Defesa Civil, com uma equipe de oito profissionais e duas motosserras, providenciou o corte das árvores caídas, e o recolhimento dos galhos começou nesta segunda-feira (29). Foram disponibilizados três caminhões para o serviço e a previsão é de que o serviço termine amanhã (30). O prefeito determinou que a Secretaria de Obras execute nos próximos dias, de forma prioritária, a poda de árvores próximas aos fios de energia para evitar novos danos à rede elétrica.

Em relação ao destelhamento, foi determinado que a Secretaria de Assistência Social fará o cadastro das famílias atingidas, observando-se o critério socioeconômico. Àquelas famílias que atenderem esse critério terão acesso ao fornecimento de telhas pela Prefeitura de Timóteo. De forma imediata, foram distribuídas lonas para as moradias atingidas. Nesta segunda-feira, já foram fornecidas cerca de 80 telhas para oito famílias que passaram pela avaliação da Assistência Social. A Defesa Civil explica que, no caso de destelhamento de terraços, não é feita a reposição de material.

Segundo a Defesa Civil, a queda de árvores atingiu duas moradias, uma na Rua Maçaranduba, no bairro Recanto Verde, e outra no Beco Santo Agostinho, no Bairro dos Vieiras, que não colocaram em risco à estrutura das residências nem os moradores. Como é uma operação mais complexa, a retirada das árvores por profissionais capacitados deverá acontecer até quarta-feira (31).