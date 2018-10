VOCÊ SABE O QUE É UM SITE RESPONSIVO? SABE COMO ISSO PODE AJUDAR O SEU NEGÓCIO?

É extremamente importante que os sites se adaptem as configurações e tamanho da tela de acesso do cliente não é mesmo?

Você já tentou acessar um site mas as configurações ficaram desatualizadas e não dava para ler ou entender direito as informações, gerando a desistência do cliente e consequentemente uma imagem negativa da empresa? Um site responsivo é a solução para esses problemas.

Site responsivo é nada menos que: Um web design que fornece uma ótima experiência de visualização, fácil leitura e navegação com um mínimo de redimensionamento e visionamento, para uma ampla gama de dispositivos (monitores, computador a telefones celulares e etc.).

Simplificando, um site responsivo consegue exibir todos os elementos sem problemas, independente do aparelho usado para acessá-lo.

Ele se adapta automaticamente ao dispositivo em que é aberto e adequa-se ao tamanho da tela do usuário, exibindo as informações sempre da melhor forma possível para o dispositivo de acesso.

Quando o site não é responsivo, quanto menor a tela, maior será o zoom que o usuário precisará utilizar para visualizar o seu conteúdo, o que gera muita frustração ao visitante.

Não é necessário construir um site com foco em dispositivos móveis. Basta adequar um único site à todos os tamanhos de tela, sejam eles smartphones, computadores, tablets, etc.

Se um site é acessível em todos os aparelhos, mais pessoas vão conseguir acessá-lo, e isso faz com que todas as informações sobre sua empresa fiquem visíveis e fáceis de encontrar, não importa o dispositivo de acesso do seu cliente.

Isso vai aumentar as chances de interesse e de entrarem em contato com você e consequentemente vai levar o nome da sua empresa cada vez mais, para mais pessoas.

Você sabia que um dos fatores levados em consideração pelo Google no momento de posicionar um site nas primeiras colocações como opção de acesso é a habilidade de se adaptar a diferentes tipos de aparelhos de acesso?

Dessa forma, com um site responsivo, aumentam-se as chances de o seu site ser aquele que terá o primeiro acesso por potenciais clientes que buscam por serviços similares ao seu no Google.

Os sistemas de busca mostram o melhor conteúdo possível ao público e um site que não abre corretamente em dispositivos móveis, sem dúvida, não se enquadra nessa classificação.

Um ponto extremamente positivo dos sites responsivos é que, como todo mundo já sabe, com o avanço do acesso a internet e a facilidade de conexão através dos dispositivos móveis, cerca de 90% das pessoas procuram produtos na internet antes de fazer uma compra em uma loja física.

Sendo assim, se o seu cliente encontra na sua empresa o produto ou o serviço desejado e consegue acessar facilmente o seu site pelo celular você já tem uma vantagem competitiva.