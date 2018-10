ZEMA É MAL INTERPRETADO E REAFIRMA APOIO A BOLSONARO NO 2º TURNO

(Foto: Divulgação)

O empresário Romeu Zema, candidato do Partido Novo e mais votado no primeiro turno ao Governo de Minas Gerais, reafirmou nesta quarta-feira (10), em gravação distribuída nas redes sociais, o seu apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Zema foi mal interpretado em uma resposta dada ontem à pergunta de uma repórter, em Belo Horizonte, sobre uma possível aproximação política com o atual governador e candidato derrotado no primeiro turno Fernando Pimentel (PT).

Em razão da distorção de sua resposta à indagação da repórter do Estado de Minas, Romeu Zema começou a ser massacrado nas redes sociais pelos seguidores do candidato à Presidência Jair Bolsonaro. Ontem (9), quando entrevistado pela jornalista do diário belorizontino se aceitaria o apoio de Pimentel no segundo turno, o candidato que é empresário e não é político profissional, respondeu literalmente que é “humilde o bastante para não recusar nenhum tipo de apoio, desde que não represente negociação de cargos ou privilégios”.

A entrevista foi dada à repórter em uma viagem de Uber entre duas agendas de campanha, como revela o próprio jornal. Foi o bastante para virar manchete, com a publicação de sua afirmação distorcida e fora do contexto.