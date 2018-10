ZEMA VISITA IPATINGA E APRESENTA PROPOSTAS PARA A REGIÃO

Em visita ao Vale do Aço nessa quarta-feira (17), o candidato ao Governo de Minas, Romeu Zema reuniu-se com lideranças políticas, empresariais e comunidade no auditório da Fiemg Regional Vale do Aço para apresentar suas propostas, caso seja eleito no segundo turno, dia 28 próximo.

Na oportunidade, o candidato do Partido Novo, assinou um termo de compromisso com a Agenda de Convergência do Vale do Aço (ACVA), focado no aumento de competitividade e sustentabilidade dos municípios, baseado nas propostas de desenvolvimento elencadas coletivamente por lideranças, especialistas e comunidade no “Fórum Vale do Aço 2030 – O futuro que queremos”.

“Declaro aqui meu apoio a Agenda de Convergência e reconheço a importância da região para o estado de Minas. No meu governo vou atacar na redução de despesas e aumento da arrecadação, sem aumento de impostos. Minas Gerais é o estado que tem o ICMS mais complexo do Brasil e as maiores alíquotas, temos que reverter essa situação e trabalhar com transparência”, defendeu Romeu Zema.

Flaviano Gaggiato, presidente da Fiemg Regional Vale do Aço e coordenador da Agenda de Convergência, pontuou algumas das conquistas da iniciativa, como os Avanços na Duplicação da BR -381, Ascensão da 3ª Cia Ind. dos Bombeiros à Batalhão em Ipatinga e Mobilização para regionalização do Samu e reforçou a importância do governo do Estado em apoiar os eixos de desenvolvimento do Vale do Aço.

“É importante ressaltar que a Agenda de Convergência é apartidária, não estamos apoiando esse ou aquele candidato, estamos dispostos a ouvir as propostas e votar conscientemente em candidatos que estejam realmente comprometidos com a região. As portas da Fiemg e das demais entidades que compõem a Agenda de Convergência estão abertas para o diálogo e o exercício da democracia”, concluiu Gaggiato.