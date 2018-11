12 DIRETRIZES DE MEIO AMBIENTE SÃO APROVADAS EM IPATINGA

Com o tema “Meio Ambiente: do local ao global”, dezenas de representantes da sociedade civil organizada, instituições, Ministério Público, Polícia Militar Ambiental e Corpo de Bombeiros, participaram no último sábado (24), no plenário da Câmara de Vereadores, da 13ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Ipatinga. Os participantes elegeram 12 diretrizes, em quatro eixos temáticos, que visam o aperfeiçoamento e fortalecimento das ações ambientais que atualmente já estão em fase de implantação no município: Coleta seletiva; Arborização urbana; APA Ipanema e o Plano de Prevenção, Controle e Combate de Incêndios Florestais. As diretrizes aprovadas serão agora trabalhadas no município durante o biênio 2019/2020.

Durante a abertura do evento, o secretário municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Gilmar Luciano, lembrou que a 13ª Conferência Municipal acontece após a realização das pré-conferências, que reuniram diversos representantes de entidades ambientalistas, empresariais e associações de moradores. “A participação de cada instituição demonstra o engajamento da comunidade com o poder público. Juntos, estamos construindo alternativas sustentáveis, criativas e eficazes que beneficiarão a todos agora e, também, as futuras gerações”.

O geógrafo e professor do Instituto Federal de Minas Gerais, campus avançado de Ipatinga, Elder Beltrame, destacou a importância das cidades, por meio dos seus gestores e da população, pensarem soluções para seus problemas ambientais locais antes que se tornem demandas globais.

“Cada município possui demandas próprias ligadas ao meio ambiente e possui também a capacidade e a sensibilidade de buscar soluções, que atendam realmente os anseios da sua comunidade local. Sendo assim, as cidades não precisam esperar que somente órgãos globais, como a ONU, ditem o que deve ser proposto para o local, até porque, muitas vezes, nem sempre as ações sugeridas por essas entidades supranacionais geram esse elo de identidade com o local, com a realidade de cada cidade. Nesse contexto, o engajamento da comunidade é vital para se eleger as diretrizes certas que serão trabalhadas, sempre pensando o meio ambiente de mãos dadas com a educação, valorizando também o que já foi alcançado e projetando às futuras gerações mais ações de melhorias”, argumentou.

Em sua fala, o promotor de Justiça de Meio Ambiente da Comarca de Ipatinga, Roberto Carlos Alves, reforçou que “a participação popular é primordial para as discussões do assunto, principalmente para que sejam deliberadas políticas públicas atuais, que serão usufruídas pela própria comunidade. Nós queremos construir um meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio”, pontuou.

Após a votações das diretrizes, foram eleitos no encontro os conselheiros não-governamentais que atuarão no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Codema).