A ARTE DE FALAR EM PÚBLICO SERÁ TEMA DE SEMINÁRIO EM IPATINGA

No próximo dia 27, às 19h30, no Hotel Salto Grande, no cento de Ipatinga, os consultores Felipe Casnun e Luzia di Resende, da Casnun & Resende Desenvolvimento e Soluções Corporativas, ministrarão em Ipatinga o wokshop A Arte de Falar em Público. O seminário é voltado para professores, oradores, empresários, profissionais de comunicação e quaisquer pessoas que queiram desenvolver suas habilidades de falar em público.

A facilitadora do workshop é Luzia di Resende, socióloga, com pós-graduação em Pedagogia Empresarial e MBA em Gestão de Pessoas. Também possui formação em Artes Cênicas, é diretora de teatro e tem artigos e vídeos sobre diferentes temáticas de promoção do desenvolvimento integrativo humano. “Atuo como escritora, palestrante e consultora empresarial, pois considero formação profissional um complexo que abarca diferentes campos de atuação humana” – ressalta.

“Os participantes terão oportunidade de conhecer técnicas e praticar a arte de uma boa oratória”, informa Casnun um dos facilitadores do seminário. Felipe Casnun é administrador de empresas, com mestrado em Planejamento Econômico. O facilitador possui artigos e vídeos sobre diferentes temáticas de promoção do desenvolvimento integrativo humano. “Educação é um complexo que abarca uma dinâmica de planejamento econômico individual com a função de viabilizar o indivíduo para a vida” – comenta Casnun.

Serviço:

Wokshop A Arte de Falar em Público

Dia: 27/11/2018 – 19h30

Local: Hotel Salto Grande, Rua Uberlândia 228 – Centro – Ipatinga

Investimento: R$50,00

Informações e inscrições para o workshop podem ser feitas pelo WhatsApp, através dos números (31) 98827-8776 ou (31) 98811-9606.