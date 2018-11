AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL ATRAI CENTENAS DE PARTICIPANTES EM IPATINGA

No último final de semana, as ações realizadas dentro da campanha ‘Novembro Azul’, promovida pela Prefeitura de Ipatinga, atraíram mais de 300 pessoas do público masculino, somente no sábado (24), à Policlínica Municipal, no bairro Cidade Nobre. Já no domingo (25), o prefeito Nardyello Rocha esteve no Parque Ipanema ao lado dos servidores das Secretarias de Saúde e de Cultura, Esporte e Lazer, além de corredores de todas as idades, para juntos participarem da caminhada e corrida alusivas à campanha.

Durante a manhã de sábado (24), mais de 250 munícipes estiveram na unidade de saúde para realizar consultas com médicos em diversas especialidades, deixando assim a fila de espera. Foram feitos ainda mais de 50 testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites, além de ultrassons de próstata, raios-X e atendimentos de fisioterapia.

Caio Henrique, morador do bairro Nova Esperança, foi um dos convidados a participar da ação. Ele contou que há três meses aguardava uma consulta de retorno na especialidade de dermatologia. “Eu fiquei satisfeito quando me ligaram dizendo que neste mês as ações de saúde estão sendo intensificadas para os homens. Achei isso muito importante porque a gente não pode deixar os cuidados com a saúde pra depois. Há alguns meses, um vitiligo apareceu no meu rosto e eu não queria demorar pra rever o médico. Hoje já estou aqui. São muito boas essas iniciativas da Prefeitura. Prevenir é sempre melhor que remediar”, lembrou.

Já no domingo (25), para dar o exemplo, o chefe do executivo, acompanhado dos profissionais da Saúde e da Cultura, Esporte e Lazer participaram de uma caminhada e corrida da campanha ‘Novembro Azul’. Mesmo com a manhã nublada, dezenas de participantes, de todas as idades, abraçaram a ideia, movimentando o Parque Ipanema com mais uma programação especial.

Foi o caso do ‘seu’ Atos Lopes Abelha, de 63 anos, morador do bairro Iguaçu. Chegar em último lugar, para ele, não foi o problema diante do desafio de vencer uma dor no joelho que surgiu enquanto completava seu percurso. Encorajado a continuar a corrida por sua amiga e atleta Ana, ele concluiu a prova, foi assistido pelo Samu e ainda levou das mãos do chefe do Executivo a medalha destaque pela resiliência e participação.

“É esse engajamento e participação com o nosso povo que estamos construindo hoje em Ipatinga. Não importa a idade, a cor, o bairro onde mora. Importa é que todos participem das iniciativas de prevenção às doenças e cuidado com a saúde. Se temos que fazer os exames, vamos fazer. Se temos que cuidar da saúde, vamos cuidar. E o governo municipal, mesmo com os desafios financeiros, não vai medir esforços para continuar facilitando o acesso dos munícipes aos serviços de saúde”, pontuou o prefeito Nardyello Rocha.

Os mais de 100 corredores da prova foram premiados com medalha de participação. Os três primeiros lugares levaram ainda troféus.

Maique Ferreira Barbosa já pratica o atletismo há quatro anos, mas foi na corrida Novembro Azul que conquistou seu primeiro troféu ao completar a prova chegando em terceiro lugar. “Essas iniciativas da Prefeitura são muito boas porque incentivam hábitos saudáveis, nos lembrando da importância dos cuidados diários com a saúde. Estou muito feliz com esse resultado de hoje”, comentou.

Nos galpões do Parque Ipanema alunos da Faculdade de Medicina e de Enfermagem (Única) deram instruções sobre ressuscitação cardiopulmonar e desobstrução de vias aéreas (em casos de crianças engasgarem), além de dicas de segurança sobre como tratar queimaduras, convulsões e intoxicações. Outras orientações de urgência e emergência, dentro do programa Samu nas Escolas, também foram oferecidas. E membros do Instituto Raquel Barreto deram dicas de segurança no trânsito, através de um simulador de acidente de carro.