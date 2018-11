APERAM ABRE INSCRIÇÕES PARA PROGRAMA APRENDIZ DE OFÍCIO 2019

A Aperam South America, em parceria com o Senai, abrirá as inscrições para o Programa de Aprendiz de Ofício 2019. Jovens nascidos no ano de 2001 (01/01/2001 à 31/12/2001), que estão cursando ou já completaram o ensino médio, terão a oportunidade de participar do processo seletivo para os cursos de Operador de Processos Siderúrgicos e Manutenção Mecânica Industrial.

As vagas são limitadas e se estendem a pessoas com deficiência. As inscrições serão realizadas entre os dias 19 e 23 de novembro pelo site aperam-selecao.provafacilnaweb.com.br. O processo seletivo terá quatro etapas: avaliação dos conhecimentos de português e matemática, avaliação psicológica, entrevista e avaliação médica.

PROGRAMA DE APRENDIZ DE OFÍCIO

Criado em 1953, o Programa é um dos mais tradicionais da região. Desde a sua implantação, mais de 6 mil aprendizes já passaram pela Empresa. O Programa de Aprendiz de Ofício é uma das principais portas de entrada para a Aperam, além de ser uma oportunidade de preparação e início de uma trajetória profissional de sucesso.