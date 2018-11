APERAM ESTÁ ENTRE AS MELHORES PARA TRABALHAR DO BRASIL

A Aperam South America, a maior produtora integrada de aço inox, elétrico e ao carbono da América Latina, figura mais uma vez no ranking, entre as “150 Melhores Empresas para Trabalhar” no Brasil, pelo nono ano consecutivo. No setor de siderurgia, a empresa ficou em segundo lugar. O ranking é organizado anualmente pela revista Você S/A. O resultado deste ano foi divulgado na noite desta terça-feira (6), durante cerimônia em São Paulo.

“Este reconhecimento traz algo ainda mais gratificante porque a perspectiva dos próprios empregados é fundamental para a excelente classificação da empresa”, ressalta Frederico Ayres Lima, presidente da Aperam South America. “Ano após ano, conseguimos nos manter na vanguarda no País, entre os melhores, com base em uma sólida política de gestão de pessoas e equipes”, afirma o executivo.

As práticas de gestão de carreira se destacam entre os pontos positivos da qualificação da Aperam entre as melhores. Outros aspectos são o programa de participação em lucros, previdência privada, políticas de benefícios, que incluem kit escolar e auxílio-creche para os filhos dos empregados. As atividades de incentivo a cultura, educação e meio ambiente promovidas pela Fundação Aperam Acesita também chamaram atenção dos organizadores do ranking.

SOBRE A APERAM SOUTH AMERICA

A Aperam South America é uma produtora integrada de aços planos inoxidáveis, elétricos e carbonos especiais. A partir de uma gestão baseada nos valores: liderança, inovação e agilidade, consolida-se como líder no mercado brasileiro em seu segmento. Sua planta industrial, localizada em Timóteo-MG, possui capacidade produtiva total de 900 mil toneladas de aço líquido por ano. Em sua trajetória de mais de 70 anos, a empresa possui amplo portfólio destinado a segmentos como automotivo, construção civil, energia, transportes, linha branca, utilidades domésticas e saúde. Desde 2011, integra o Grupo Aperam composto de outras cinco plantas industriais na França e na Bélgica cuja capacidade instalada alcança 2,5 milhões de toneladas de placas de aço por ano.