ATLETISMO É DESTAQUE NAS OLIMPÍADAS ESCOLARES DE TIMÓTEO

As Olimpíadas Escolares de Timóteo retornaram este ano com muita energia e empolgação após dez anos de interrupção. A competição mobilizou cerca de 1.300 alunos-atletas de quinze escolas das redes pública e particular de ensino em disputas coletivas e individuais.

Nesta quinta-feira (8), as Olimpíadas Escolares ganham um novo palco: a área esportiva do Unileste, campus de Coronel Fabriciano no bairro Caladinho, na qual serão disputadas as modalidades de atletismo. A competição será realizada no período da tarde, a partir das 13h20, nas categorias feminina e masculina, módulos I e II.

As provas disputadas serão: corridas rasas de 75 e 1.000 metros, de 100, 200, 800 e 3.000 metros; revezamento 4 X 75 metros e 4 x 400 m rasos misto (M/F); saltos a distância; e arremessos de peso.

FINAIS

No sábado (10), o Ginásio Iorque José Martins, no Centro Norte, recebe as finais do futsal e handebol, a partir de 12h30. O primeiro jogo será do futsal feminino, módulo II, com as equipes da E.E. João Cotta e E.E. São Sebastião entrando em campo para tentar levantar à taça. No futsal masculino, módulo I, os times da EBA e do CECMG prometem muita garra para chegar no alto do pódio.

Na sequência, a grande final do handebol feminino módulo II entre as equipes da rede municipal do Mamp e do Imett. No handebol masculino II, a E.E. João Cotta enfrenta a E.E. São Sebastião em jogo que promete ser bastante concorrido. Logo após a final do futsal masculino módulo II entre Mamp e EBA. A cada final será realizada a entrega de medalhas e troféus. No encerramento, será premiada a escola campeã geral das Olimpíadas Escolares.