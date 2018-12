BALLET CLÁSSICO É ATRAÇÃO NO CENTRO CULTURAL USIMINAS NESTE FIM DE SEMANA

Em cartaz neste sábado e domingo, (1 e 2 de dezembro respectivamente), no teatro do Centro Cultural Usiminas às 20h, dois espetáculos de ballet clássicos, com participação de alunas da Academia Olguin e bailarinos convidados. Abre as apresentações da noite o clássico de repertório “Paquita” e em seguida a magia de “Alice no País das Maravilhas”.

Paquita foi criada pelo compositor francês Édouard Deldevez e pelo mestre Joseph Mazilier. Foi apresentado pela primeira vez em 1846 pelo Paris Opera Ballet e desde então vem sendo encenada por grandes companhias de todo o mundo. A história se passa na Espanha durante a ocupação do exército de Napoleão. A heroína é a jovem cigana Paquita que nasceu nobre e foi sequestrada por ciganos quando criança. Ela salva a vida de um jovem oficial francês, Lucien d’Hervilly, que é o alvo de um governador espanhol, que deseja que ele seja morto por Iñigo, um chefe cigano. Por meio de um medalhão ela descobre sua origem e, segundo as tradições poderá se casar com Lucien.

Será apresentado dentro da programação, o segundo ato do balé, com remontagem e adaptação assinada pelo bailarino Guilherme Junio, que também participa da apresentação junto com a bailarina Noelle Dias e grande elenco. A direção artística é de Salette Olguin e cenários de Souza Lobbo.

Na segunda apresentação da noite, a coreógrafa Salette Olguin, teve como inspiração um livro que foi muito marcante em sua infância, “Alice no País das Maravilhas” de Lewis Carroll. O espetáculo traz ao palco o mundo instigante e fantástico de Alice, onde plateia e bailarinos vão mergulhar juntos nesta incrível aventura que reúne cerca de 70 bailarinas da Academia.

Ingressos para as apresentações podem ser adquiridos na bilheteria do teatro a R$ 40,00 ou no site eventim.com.br. A meia-entrada, R$ 20,00, é estendida a todas as categorias até 2 horas antes das apresentações. Após este horário meia-entrada para professores, estudantes, menores de 18 e maiores de 60 anos e colaboradores da Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas, Soluções Usiminas e FSFX.

A realização das apresentações é da Academia Olguin e Salette Olguin, com apoio do Instituto Usiminas e Associação Cultural Zélia Olguin.

Contatos: Salette Olguin (31) 98605 8026 / Marilda Lyra (31) 99966 4166