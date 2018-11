BEATLES REMEMBER É ATRAÇÃO DESTA SEXTA-FEIRA NO TEATRO CASA LABORATÓRIO, DO SHOPPING VALE DO AÇO

Nesta semana, comemora-se os 50 anos do lançamento do icônico Álbum Branco do The Beatles, o maior grupo de rock de todos os tempos. Para marcar a data, a banda Beatles Remember se apresenta na noite desta sexta-feira (9), no Teatro Casa Laboratório, ao lado dos cinemas, no segundo piso do Shopping Vale do Aço, em Ipatinga.

A Beatles Remember foi idealizada há seis anos pelo músico Vaninho Vieira. Além de Vaninho no violão e voz, a Beatles Remember tem Custódio de Sousa na guitarra, Leandro Cortezão na bateria, Marcelo Gomes no baixo e Rubim do Bandolim na guitarra midi. A banda cover do Vale do Aço foi uma das atrações, em Belo Horizonte, de várias edições da BH Beatles Week, nos últimos anos.

A produção do espetáculo desta noite em Ipatinga é de Beto Faria. Os ingressos estão sendo vendidos a R$15,00. O show terá início às 20h30.