BLACK FRIDAY: AUMENTE AS VENDAS DO SEU E-COMMERCE

A Black Friday, que é uma das datas mais importantes para o comércio digital aqui no Brasil e no mundo, está chegando. E se você atua no setor de e-commerce, certamente já está realizando os preparativos para esse dia. Não é mesmo? Definindo as ofertas, produtos e condições de entrega.

Mas além disso, para aumentar suas vendas nesse período, é preciso definir também as estratégias adequadas de Marketing Digital. Vamos mostrar ao longo deste artigo, quais ações você deve realizar para ampliar os resultados de vendas do seu e-commerce na Black Friday.

Ficou interessado? Então continue acompanhando essa leitura!

VEJA OS DADOS RELATIVOS AO CRESCIMENTO DAS VENDAS NESSE PERÍODO

Se antes as famosas promoções da Black Friday estavam reservadas aos consumidores americanos, há alguns anos essa data se tornou o ponto forte de vendas para o comércio digital aqui no Brasil.

E as pesquisas apontam, uma expectativa bastante animadora para as empresas que atuam com comércio eletrônico. Só no ano passado os e-commerces tiveram um faturamento de 2,1 bilhões, durante o período da Black Friday, e neste ano a estimativa de crescimento de vendas é de 15 %.

Com dados tão otimistas, se você deseja impulsionar as vendas do seu e-commerce no período da Black Friday, é importante desenvolver estratégias e ações de Marketing Digital de forma assertiva.

PROCURE DESENVOLVER CAMPANHAS DE MODO SEGMENTADO

Desenvolver campanhas, será fundamental para o bom desempenho de vendas do seu e-commerce, na Black Friday. Isso porque, durante o período que antecede essa data, grande parte dos consumidores se mantém mais atentos às ofertas e condições oferecidas, pelas lojas virtuais.

E para atrair o público de maneira eficiente, é preciso que você desenvolva campanhas de modo segmentado. Pois quando você entrega campanhas mais bem direcionadas, é possível gerar um engajamento maior das suas ações, e assim aumentar de forma significativa suas vendas.

UTILIZE AS REDES SOCIAIS A SEU FAVOR

Outra estratégia essencial para ampliar as vendas é utilizar as Redes Sociais. Elas são ferramentas excelentes para promover o seu e-commerce antes e durante a Black Friday. E com um planejamento prévio e ações de Marketing Digital criativas em seus canais, é possível gerar grandes resultados.

Tenha em mente, que grande parte dos seus clientes estão conectados. Por isso você já pode começar a utilizar o Facebook ou Instagram por exemplo, para criar publicações, desenvolver vídeos e lives.

Ou até mesmo, mostrar uma prévia do que o cliente irá encontrar em sua loja virtual, na Black Friday. E dessa forma, estimular a curiosidade dos consumidores, e despertar o interesse de compra neles.

OFEREÇA UM ATENDIMENTO DIFERENCIADO

Uma outra questão que pode influenciar diretamente o resultados das vendas é o atendimento. Pois durante esse período, o fluxo de consumidores costuma ser muito maior do que o habitual. O que pode gerar uma certa dificuldade no atendimento.

E para atrair e fazer com que mais clientes finalizem a compra, é preciso oferecer um atendimento diferenciado, que identifique e solucione as suas dúvidas de maneira rápida e eficaz.

Veja como oferecer um atendimento de qualidade

Canais de atendimento: Por meio de chatbots com respostas automáticas ou chat online com interação feita por um representante da empresa. Ou ainda, por meio das televendas.

Comentários nas redes sociais: Respondendo com agilidade aos comentários e perguntas feitos nas redes sociais.

Mantenha o FAQ visível: Outra dica é construir uma lista de perguntas e respostas mais frequentes e deixá-la em um lugar de fácil visualização na página da sua loja virtual.

Como você pode acompanhar nessa leitura, a Black Friday é um período de grande aquecimento nas vendas. E para ampliar os resultados do seu e- commerce é preciso adotar estratégias eficientes de Marketing Digital.

