BLACK FRIDAY MOVIMENTA O COMÉRCIO NO VALE DO AÇO

O Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço, em parceria com os lojistas, irão promover no próximo dia 23 – penúltima sexta-feira de novembro – a Black Friday. Segundo informações do Sindcomércio, as lojas intensificarão as promoções e os descontos podem ultrapassar a 50%. A expectativa é de um acréscimo nas vendas na semana da Black Friday de pelo menos 25% em relação ao volume normal. De acordo com levantamentos feitos pela entidade, a maioria dos consumidores que for às ruas estará disposta a gastar valores superiores a R$ 500.

Segundo o presidente do sindicato, José Maria Facundes, se antes havia uma preocupação com relação aos chamados “descontos maquiados”, em que os lojistas supostamente aumentavam os preços nas semanas anteriores à Black Friday para depois baixá-los, não é mais uma realidade. “Algumas empresas chegaram a ter essa prática, mas tiveram a reputação manchada e hoje sabem qual é o real objetivo da ‘sexta-feira negra’: oferecer promoções efetivas e descontos imbatíveis”, garante o dirigente sindical.

São observados os potenciais que podem ser explorados na Black Friday, uma vez que se trata de uma oportunidade para os empresário se fortalecerem no mercado. “Vamos imaginar um comércio que abriu as portas em 2018, ainda pouco conhecido entre os consumidores. Esta empresa consegue criar uma promoção estratégica como: oferecer um item de alto valor agregado e muito desejado com um excelente desconto, isso poderá atrair dezenas de pessoas e torna-la muito mais presente entre os demais concorrentes”, pontua o presidente do Sindcomércio.

CUIDADOS

Facundes lembra que as ações que envolvem a Black Friday devem ser planejadas, pois o comerciante não deve estipular descontos aleatórios. “É hora de analisar custos, margens e artigos com maior e menor procura. Muitas pessoas vão estar nas ruas para antecipar as compras do Natal”, explica o presidente do sindicato, acrescentando que a ‘sexta-feira negra’ tem sido muito positiva há anos, alavancando as vendas fora dos períodos que tradicionalmente já são bons para o comércio, como os dias das Mães e Namorados.

CAMPANHA

A campanha teve início na 2ª semana deste mês, e vem incentivando às lojas a aderirem à Black Friday. Via redes sociais e e-mail marketing, o sindicato orientou os empresários e produziu peças publicitárias. Estão sendo distribuídos cartazes promocionais nas lojas de Ipatinga, Fabriciano e Timóteo.

HISTÓRIA

Conhecida como Black Friday (em português, sexta-feira negra), é o dia em que é inaugurada a temporada de compras para o Natal com significativas promoções nos mais variados segmentos do comércio. A iniciativa, que surgiu nos Estados Unidos, foi realizada pela primeira vez no Brasil em 2011, totalmente online. Com os bons resultados, as lojas físicas aderiram à ideia.