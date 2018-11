CAPELA ECUMÊNICA É INAUGURADA NO SHOPPING VALE DO AÇO

Celebrar as alegrias, refletir em meio ao agito da correria diária ou simplesmente ficar em paz consigo mesmo. A Capela Ecumênica, inaugurada no Shopping Vale do Aço em parceria com a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, é um espaço especial que proporciona isso aos clientes e funcionários do Mall. A Capela está localizada no estacionamento E3, próximo ao cinema e fica aberta diariamente das 10h às 22h.

O espaço não é exclusivo de nenhuma crença e é voltado para o bem-estar espiritual da comunidade. Com uma arquitetura contemporânea, a Capela tem espaço para 15 pessoas e pode ser utilizada para reuniões de grupos de diversas igrejas, celebrações como, culto ou missa, apresentações de corais ou teatro ligados à igreja, ensaios de músicas religiosas, formações ou cursos de igrejas ou até mesmo um local de reflexão individual para clientes e visitantes.

“É um espaço criado para oferecer a clientes e funcionários um momento de reencontro com a paz, fazer suas orações e refletir sobre a vida. O povo brasileiro é muito religioso e sempre precisa dessa ligação com Deus.” explica Gildete Magalhães, coordenadora diocesana.

“A iniciativa do espaço, está alinhada com nosso posicionamento e responsabilidade social. A partir de agora podemos oferecer um local de espiritualidade e reflexão. Espaços como o nosso, já estão presentes em grandes shoppings do país, aeroportos e locais de grande fluxo de pessoas. Nossos funcionários, lojistas e clientes merecem esse presente”, afirma Rafael Martinez, gerente de marketing do Shopping Vale do Aço.

Os interessados em agendar a utilização da capela para grupos poderão entrar em contato com a administração do shopping pelo e-mail sac@shoppingvaledoaco.com.br