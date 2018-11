CEBUS É AGRACIADO COM IX PRÊMIO HUGO WERNECK

O Programa de Reabilitação da Fauna Sem Lar, do Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus), foi agraciado, na noite desta terça-feira (20), em Belo Horizonte, com o IX Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade & Amor à Natureza. A condecoração é considerada o “Oscar” da Ecologia brasileira e foi concedida ao Programa de Reabilitação da Fauna Sem Lar na categoria Melhor Exemplo em Biodiversidade (Fauna) em Minas Gerais.

Em sua nona edição, o Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade & Amor à Natureza se tornou uma referência nacional, de Minas Gerais para o País. O evento acumula mais de 900 inscrições e indicações recebidas e 124 vencedores e homenageados. Parte integrante do calendário institucional, empresarial e político do país, o prêmio visa reconhecer, divulgar e premiar os melhores exemplos de gestão, revitalização, preservação ambiental e indicações de pessoas e instituições dedicadas à causa da sustentabilidade em todo o país.

Presente ao evento, o médico veterinário Lélio Costa e Silva, responsável técnico pelo Programa de Reabilitação Fauna Sem Lar, considerou o prêmio um coroamento ao trabalho de dedicação à fauna regional. “Somos a única possibilidade de acolhimento, tratamento e soltura desses animais. Entendo que esta é a função do novo zoológico: um tipo de instituição que também trabalha para soltar os animais de volta à natureza. Compartilho a premiação com todos os funcionários do Cebus, pois cada um deles têm um papel fundamental neste trabalho que só pode ser desenvolvido em equipe. Também compartilho o prêmio com os profissionais da Polícia Militar de Meio Ambiente e da Associação Regional de Proteção Ambiental do Vale do Aço (Arpava). A Arpava é representante da Promotoria Pública de Meio Ambiente e sempre esteve ao nosso lado, fortalecendo a instituição e a educação ambiental em nossa região”, agradece Lélio.

DEPOIMENTOS

O presidente da Usipa, Sanzio Figueiredo, o gerente Geral da Usipa, Sérgio Fassheber, e um dos tratadores do Programa de Reabilitação da Fauna Sem Lar, José Geraldo Silva, também estiveram presentes na solenidade de entrega do IX Prêmio Hugo Werneck. “O trabalho desenvolvido pelo Cebus no Fauna Sem Lar é fruto do esforço, da dedicação e do cuidado carinhoso que cada membro daquela equipe tem com os animais recebidos. Por isso, trouxemos o José Geraldo Silva conosco, para representar os demais colegas nesta noite de premiação e reconhecimento à missão abraçada por cada dos colaboradores da equipe”, destaca Sérgio Fassheber.

Para o presidente da Usipa, Sanzio Figueiredo, quem ganha com o Prêmio Hugo Werneck não é a Usipa nem o Cebus. “A fauna silvestre é a principal beneficiada com o reconhecimento merecido ao Programa de Reabilitação da Fauna Sem Lar. Os animais vítimas de tráfico e de maus tratos necessitam do trabalho desenvolvido pelo Cebus para que a biodiversidade da nossa região seja preservada e protegida. Estamos muito orgulhosos do reconhecimento recebido e do trabalho desenvolvido pelos profissionais do Cebus”, afirma Sanzio.

PROJETO FAUNA SEM LAR

Desde abril de 2017, o Programa de Reabilitação da Fauna Sem Lar é desenvolvido pelo Cebus, juntamente com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), a Polícia de Meio Ambiente e a Associação de Proteção Ambiental do Vale do Aço (Arpava).

O programa tem o objetivo de receber, tratar, medicar e reabilitar animais da fauna local provenientes de apreensões, resgates, doações voluntárias ou maus tratos. Os animais são trazidos ao Cebus pela Polícia Ambiental e pelo IEF.