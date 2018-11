CENIBRA LANÇA APLICATIVO ‘NOSSO MUNDO EM SUAS MÃOS’

Buscando contribuir com a missão e os princípios de governança corporativa da empresa através da comunicação, a Cenibra está lançando um aplicativo gratuito que poderá ser usado pelos seus diversos públicos de interesse e relacionamento.

Denominado ‘Cenibra – Nosso Mundo em Suas Mãos’, o aplicativo será disponibilizado gratuitamente para comunicações internas e externas. Por ele, os usuários poderão acompanhar as principais ações da Empresa como projetos sociais, ambientais e o desempenho da empresa. Ter acesso à Rede Conveniada, a números de contato da empresa, às redes sociais, vídeos, web site e ainda pode consultar publicações e informativos.

Além do conteúdo disponibilizado para o perfil público (aberto a todos), os empregados terão acesso a informações adicionais como (Boletim Matéria-Prima, Posicionamento Corporativo sobre temas específicos, Portal Corporativo, campanhas, comunicados, notificações e etc.). O Novo canal proporcionará então melhoria no alinhamento da narrativa corporativa e ampliará a divulgação da atuação da Cenibra. Será possível também envio de mensagens para alguns grupos como, por exemplo, a Rede de Percepção de Odor, candidatos do Programa de Estágio.

ACESSO

Basta baixar (fazer download) o aplicativo Cenibra na Loja de Aplicativos do seu celular (Android e iOS).

Acesso Público

No primeiro acesso, basta cadastrar utilizando e-mail.

Os empregados Empregados e Prestadores de Serviços com login de rede CNB:

Acessar com o e-mail e senha de rede Cenibra. Seja no celular particular ou no aparelho corporativo.