CERCA DE 3 MIL CANDIDATOS DISPUTAM PROCESSOS SELETIVOS DE TIMÓTEO

Aproximadamente 3 mil candidatos disputarão 322 vagas oferecidas pelos processos seletivos da Prefeitura de Timóteo, nas áreas de Obras, Saúde, Assistência Social e Educação. As provas serão realizadas neste sábado (24), referente ao edital 001/2018, e no domingo (25), referente ao edital 002/2018. O cartão de inscrição já foi liberado para impressão pelos candidatos no site do Imam (http://www.imamconcursos.org.br). Caso não consiga localizar o cartão, basta consultar a relação dos candidatos inscritos com local de prova e horário e ir diretamente para a escola indicada com o documento oficial com foto. A informação pode ser obtida no Portal da Prefeituras de Timóteo (www.timoteo.mg.gov.br).

Os participantes devem ficar atentos aos regulamentos dos editais. Em hipótese alguma o candidato poderá fazer prova fora da data, do horário estabelecido para o fechamento dos portões e do local pré-determinado. O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova com antecedência mínima de uma hora do horário previsto, para identificação e assinatura da lista de presença.

Os portões serão fechados no horário estabelecido para início das provas, conforme consta em cada edital. O candidato que chegar após o fechamento dos portões, terá vedada a sua entrada no estabelecimento e será automaticamente eliminado do processo seletivo. Não haverá tolerância no horário estabelecido para o início da prova.

O ingresso do candidato na sala onde se realizará a prova só será permitido no horário estabelecido, obrigatoriamente com o documento de identidade com foto. Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe (OAB, Crea, CRA etc.); Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado de Reservista, Carteira de Motorista com foto e Passaporte.

O documento deverá estar em perfeitas condições, a fim de permitir, com clareza, a identificação do candidato e deverá conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia e data de nascimento. Não serão aceitos documentos de identidade com prazos de validade vencidos, ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados.

O candidato impossibilitado de apresentar, no dia da prova, documento oficial de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido, no máximo, nos 30 (trinta) dias anteriores à realização da prova e outro documento que contenha fotografia e assinatura, e será submetido à identificação especial que compreende a coleta de assinatura e impressão digital em formulário próprio.

O participante deverá trazer lápis, borracha, caneta esferográfica azul ou preta e documento oficial com foto. O candidato que, por qualquer motivo, não tiver seu nome constando na relação de inscrições efetivadas, mas que apresente o boleto e seu respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos nos editais, poderá participar do processo seletivo, devendo preencher e assinar, no dia da prova, formulário específico.

A inclusão será realizada de forma condicional, sujeita a posterior verificação quanto à regularidade da referida inscrição. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

Objetivando garantir a lisura e a idoneidade deste Processo Seletivo, no dia de realização das provas o candidato poderá ser submetido ao sistema de detecção de metal nas salas, corredores e banheiros.

É proibido, durante a realização das provas, o porte de qualquer equipamento eletrônico tais como máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefone celulares, smart fones, tablets, ipods, gravadores, pen drives, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, beep, notebook palm-top, walkman, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, etc.; bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, quipá, lenço ou similares etc.

O candidato que portar relógio ou telefone celular, ou outro equipamento deverá entregá-los ao Fiscal de Sala, antes do início da prova, que por sua vez os colocará em envelope lacrado devolvendo-o ao candidato. O envelope lacrado somente poderá ser aberto fora das dependências da escola. Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala de prova, deverão permanecer desligados.

O gabarito provisório para conferência do desempenho dos candidatos será publicado pela Comissão de Processo Seletivo, até segundo dia útil após a realização da respectiva prova, no quadro de avisos da Prefeitura de Timóteo e nos sites www.timoteo.mg.gov.br e www.imamconcursos.org.br.

Locais das provas:

Edital 001/2018 – Data: Sábado, 24 de novembro – Horário: 15h

E.E. Antônio Silva: Rua 19 de novembro, 321 – Centro – Timóteo

E.M. Limoeiro: Av. Pinheiros, 121 – Bairro Limoeiro – Timóteo

E.M. Profª Maria Aparecida Martins Prado: Av. Pinheiros, 2001 – Bairro Alphaville – Timóteo

Imett – Instituto Municipal de Educação Técnica de Timóteo: Rua Maria Rodrigues de Carvalho, 688 – Bairro Novo Horizonte – Timóteo

Edital 002/2018 – Data: Domingo, 25 de novembro – Horários : 9h e 15h

E.E. Antônio Silva: Rua 19 de novembro, 321 – Centro – Timóteo

E.M. Limoeiro: Av. Pinheiros, 121 – Bairro Limoeiro – Timóteo

E.M. Profª Maria Aparecida Martins Prado: Av. Pinheiros, 2001 – Bairro Alphaville – Timóteo

Imett – Instituto Municipal de Educação Técnica de Timóteo: Rua Maria Rodrigues de Carvalho, 688 – Bairro Novo Horizonte – Timóteo