CONCURSO PMMG: IPATINGA RECEBE PREPARATÓRIO PARA TESTE FÍSICO

A Polícia Militar de Minas Gerais publicou, em junho deste ano, o edital do concurso público para o cargo de Soldado oferecendo 1.560 vagas. No mês de setembro, foi realizado a primeira etapa, por meio da prova objetiva. A próxima etapa, é o Teste de Aptidão Física.

A quantidade de inscrições por vagas, para a 12ª Região da Polícia Militar, que inclui Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e outras cidades da região do Vale do Aço, teve aproximadamente 1.836 inscritos para o sexo masculino e 852 para o sexo feminino.

O TCF (Teste de Capacitação Física), tem como objetivo avaliar a capacidade do indivíduo para desempenhar as funções típicas do cargo que irá ocupar. Ou seja, além de serem avaliados por provas teóricas, os concurseiros também são testados fisicamente para atestar a aptidão no exercício da função.

O teste é de caráter eliminatório e classificatório, e o candidato precisa alcançar o mínimo de 60% (sessenta por cento) de rendimento em cada modalidade para aprovação.

De acordo com o último teste de Avaliação Física Militar (AFM), realizado pela Polícia do Estado de Minas Gerais, para a região de Belo Horizonte, dos 2.329 candidatos, 2.051 são do sexo masculino e 278 do sexo feminino, em que 17,84% e 31,65%, respectivamente foram eliminados. Isso mostra que cerca de 30% dos candidatos não estão preparados para o teste de avaliação física.

Além disso, os profissionais ainda orientam: “O maior erro de muitos candidatos é menosprezar a necessidade de preparação para o dia da prova e considerar uma etapa “fácil”. Preocupados com os conhecimentos teóricos necessários à primeira etapa, deixam de treinar com tempo hábil para seleção” afirma a especialista em concursos Letícia Nobre.

Portanto, o Monster Concursos realiza no dia 24 de novembro o simulado de preparação para essa etapa, com o Profissional de Educação Física, Robert Campos, na Associação Esportiva e Recreativa Usipa, em Ipatinga. O intuito do preparatório é realizar os exercícios que são cobrados pelo edital e instruir os candidatos como realizá-los da melhor forma possível.

