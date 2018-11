CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL RETOMA CRESCIMENTO APÓS ELEIÇÕES

A confiança do empresariado mineiro aumentou expressivos 12,4 pontos frente a outubro, marcando 63,3 pontos em novembro, é o que aponta o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), divulgado nesta quinta-feira (22), pela Fiemg. A diminuição das incertezas políticas, após as eleições, e as expectativas de mudanças na condução da política econômica pelo novo governo federal e estadual foram responsáveis pela consolidação da confiança dos empresários da indústria.

O índice atingiu o maior nível desde setembro de 2010 (63,7 pontos) e foi muito superior à sua média histórica (51,7 pontos). O Icei nacional cresceu 9,5 pontos entre outubro (53,7 pontos) e novembro (63,2 pontos), e também foi o mais elevado desde setembro de 2010 (63,3 pontos).

O Icei é resultado da ponderação dos índices de condições atuais e de expectativas, que variam de 0 a 100 pontos. Valores inferiores a 50 pontos indicam percepção de situação atual pior e expectativa negativa para os próximos seis meses, respectivamente.

O indicador de condições atuais cresceu 9,4 pontos, saindo de 43,1 pontos em outubro para 52,5 pontos em novembro. O índice voltou a ficar acima de 50 pontos após sete meses abaixo desse valor, o que significa que os empresários perceberam melhora das condições atuais de negócio. Com o resultado, o índice voltou ao patamar de janeiro, período que precedeu as frustrações com o ritmo da recuperação da atividade econômica em 2018.

O componente de expectativas dos empresários para os próximos seis meses atingiu 69,1 pontos em novembro, crescimento de 14,7 pontos frente a outubro (54,4 pontos), exercendo a principal influência positiva no Icei. O indicador alcançou o maior nível em oito anos e meio e ficou muito acima da média histórica (55,5 pontos). O resultado das eleições impulsionou o índice, com a vitória dos candidatos – nos âmbitos nacional e estadual – com agendas de reformas necessárias à retomada do crescimento econômico. As expectativas positivas alcançaram os empresários de todos os portes de empresas.

O presidente do Sistema Fiemg, Flávio Roscoe, comentou que a esperança do setor industrial é que os indicativos de aumento de confiança sinalizados pelo Icei sejam revertidos em investimentos no país e em Minas Gerais.

“O que a gente espera é que o índice de confiança se reverta em investimento, que se reverte em desenvolvimento econômico, o que vai acabar melhorando a arrecadação. No atual cenário crítico do Estado, temos duas vertentes: uma é reduzir as despesas, o que tende a melhorar inclusive o ambiente de negócios. Uma entendido o recado de que estamos caminhando na direção correta, há novamente o aumento no investimento, o que mitiga a necessita de cortes abruptos. O crescimento é fundamental nesse processo, pois quanto mais rápido a economia crescer, menos ‘ajustes duros’ terão de ser feitos”, apontou o líder empresarial.