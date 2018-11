CURSO FOMENTA O TURISMO RURAL NA SERRA DOS COCAIS

A Fundação Aperam Acesita em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Minas Gerais (Senar/MG) e Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, realizou na última semana o curso Trabalhador com Turismo Rural: A Arte de Conduzir em Trilhas e Roteiros. Realizado entre os dias 19 e 22/11, a capacitação qualificou 12 pessoas por meio de lições teóricas e práticas. As aulas foram realizadas no Cocais de Cima, zona rural de Coronel Fabriciano, e teve como objetivo fomentar o ecoturismo na região.

A instrutora do Senar e turismóloga, Ana Edwiges Araújo, retrata a importância de uma comunidade rural receber o curso. “A experiência de ministrar esse curso é única a cada turma. As discussões após as vivências provocam mudanças de comportamento e atitudes nos participantes trazendo segurança, autoconfiança e, além de tudo, eles ampliam o olhar sobre a potência do turismo e geração de trabalho e renda”, destaca.

Aluno do curso, o morador de São José dos Cocais, Paulo Vinicius dos Santos Cruz ressaltou seu aprendizado durante as aulas. “Essa experiência foi muito grandiosa pra mim. Eu aprendi sobre os conceitos relacionados ao turismo rural, tais como leis e normas, além de fazer a classificação das trilhas mais visitadas. Entre a teoria e a prática, o curso foi bastante produtivo. Tive a oportunidade de concluí-lo já colocando boa parte do aprendizado em campo”, pontua.

Para a gerente de turismo de Coronel Fabriciano, Betinna Tassis a parceria entre os organizadores foi de grande importância para o turismo rural na cidade.“A parceria da Prefeitura de Coronel Fabriciano com a Fundação Aperam viabilizou atender à meta da Gestão Municipal de qualificação para a oferta de produtos turísticos na Serra dos Cocais. O Senar amplia possibilidades de geração de renda com excelentes cursos certificados e instrutores de excelência. O resultado superou a expectativa dos participantes e já estamos solicitando novos cursos”, conclui.

GERAÇÃO DE RENDA NO DISTRITO DE CAVA GRANDE

Já no distrito de Cava Grande que pertence ao município de Marliéria, aconteceu nesta semana o curso de jardineiro, que teve como objetivo orientar os alunos quanto às técnicas de implantação e manutenção de um jardim, identificação de plantas, recomendações de plantio, capina, adubação, poda, transplantio, controle fitossanitário, manutenção de gramado, tratos culturais, estética e harmonia, entre outros.

De acordo com a coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita, Juliana Jácome, o saldo do ano de 2018 foi muito positivo em relação às capacitações realizadas em parceria com o Senar. “Estamos fechando mais um ano e já preparando um cronograma de cursos para 2019. São ações que reafirmam a nossa responsabilidade ambiental e social com a comunidade”.