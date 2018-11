DIRETOR DA FSFX RECEBE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE IPATINGA

A Câmara Municipal de Ipatinga realizou na noite dessa terça-feira (13), no teatro do Instituo Cultural Usiminas, a Sessão Solene de entrega de títulos de cidadania honorária. Luís Márcio Araújo Ramos, Diretor Corporativo de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoas da Usiminas e Executivo da Fundação São Francisco Xavier, recebeu por indicação do atual prefeito Nardyello Rocha, o título de Cidadão Honorário de Ipatinga. Ao todo, 20 pessoas que prestaram relevantes serviços à população foram homenageadas.

A sessão solene é uma forma valorosa da Câmara de Vereadores de Ipatinga de homenagear publicamente aqueles que contribuíram com o desenvolvimento do município. Essa é o segundo título que Luís Márcio recebe. O primeiro foi da cidade de Betim, quando Presidente da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, pelo projeto de Revitalização da Colônia Santa Isabel, vinculada historicamente com pacientes portadores de hanseníase.

A história de Luís Márcio em Ipatinga começou em 2010 quando ele foi contratado pela Usiminas para dirigir a Fundação São Francisco Xavier (FSXF) e a Usisaúde. De lá para cá a Fundação viveu um período de exponencial crescimento. O número de colaboradores saltou de 2.400 para quase 6 mil. Seu faturamento triplicou chegando em 2018 a marca de 1 bilhão.

A Usiminas, como parte do seu compromisso social, permitiu que o Hospital Márcio Cunha (HMC) se tornasse um dos maiores prestadores do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Hoje o HMC é referência para 40 municípios da região leste do Estado de Minas Gerais, abarcando uma população de 800 mil habitantes. “A Fundação edificou na região uns dos maiores projetos sociais do país, totalmente sustentável, que impacta positivamente na redução de indicadores como a mortalidade infantil. E todo o esforço de expansão e qualidade visa melhor atender os clientes da FSFX e promover o desenvolvimento econômico e social da região. Uma das coisas mais marcantes neste período foi termos edificado um dos maiores e mais completos centros de atendimento aos pacientes com câncer do Estado de MG. E esse reconhecimento a mim conferido é uma forma de demonstrar o árduo trabalho de uma equipe e sempre apoiado pela Usiminas, que tem o compromisso social como parte do seu DNA”, afirma Luís Márcio.

SOBRE LUÍS MÁRCIO

Luís Márcio Araújo Ramos é formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Administração Financeira e MBA Executivo em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Foi secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) e diretor da Fundação Ezequiel Dias, fábrica de medicamentos do Estado de Minas Gerais. De setembro de 2004 a janeiro de 2010, foi presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável por 22 hospitais e 12.000 colaboradores. Em janeiro de 2010, assumiu a Diretoria Executiva da Fundação São Francisco Xavier. Em quatro anos de atuação, já revitalizou e expandiu a estrutura das Unidades I e II do Hospital Márcio Cunha, ampliou o número de leitos e promoveu uma melhor organização da Rede de atenção à Urgência e Emergência na região do Vale do Aço, integrou uma nova Unidade voltada para pacientes oncológicos, implantou um modelo de gestão mais participativo e com foco no desenvolvimento de lideranças, além de aumentar em 13 mil vidas a carteira de clientes da operadora de planos de saúde Usisaúde, hoje com quase 150 mil beneficiários em quatro estados. E em 2017, Luís Márcio, assumiu a direção Corporativa de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoas da Usiminas.