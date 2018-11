DIRETOR DA WR CONSTRUTORA RECEBE MEDALHA DE DISTINÇÃO DA PCMG

O diretor da WR Construtora, Wallace Barreto, recebeu na manhã de terça-feira (14), a Medalha de Distinção da Polícia Civil de Minas Gerais, em cerimônia realizada no Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga. O evento que foi realizado pela primeira vez em Ipatinga, homenageou autoridades da Polícia Civil, da Polícia Militar e pessoas da sociedade civil e jurídica que contribuíram com as atividades da PC de Ipatinga. A solenidade de entrega da honraria, contou com a presença do alto escalão da instituição e representantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário da região.

Em nome dos demais homenageados da sociedade, outorgados com a distinção, Wallace Barreto foi o escolhido para proferir breves palavras na cerimônia. “Para falar desta homenagem remeto à honra, gratidão e sucesso; é um estímulo e, ao mesmo tempo, advertência para continuarmos no mesmo caminho. Não podemos considerar que os degraus que subimos é o topo do nosso destino, mas a continuação de um caminho com mais responsabilidade.” disse. Em gratidão aos que contribuem diariamente para sua missão, estimulando para sempre seguir adiante, o empresário agradeceu aos filhos, mãe, esposa, colaboradores e a Deus, que diariamente abençoa sua jornada.