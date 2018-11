DNIT ASSINA ORDEM PARA INÍCIO DAS OBRAS DA PONTE VELHA EM FABRICIANO

O superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/MG), Fabiano Cunha, assinou nessa segunda-feira (26), na Fiemg Regional Vale do Aço, a ordem de serviço para início das obras de recuperação da ponte que liga o município de Coronel Fabriciano a Timóteo.

Conforme informou o superintendente, a obra de recuperação e adequação da ponte sobre o Rio Piracicaba foi contratada pelo DNIT através de licitação e será realizada pela empresa Vereda Engenharia Ltda.

“A construtora é responsável pela elaboração dos projetos básico e executivo e pela execução da obra, que está orçada em R$ 8,9 milhões. O trabalho deve durar 10 meses e consiste na realização do reforço das fundações, recuperação dos pilares e toda a estrutura em concreto, dos muros de contenção e a construção de um novo tabuleiro.”

Fabiano disse ainda que não haverá demolição, salvo pequenos pontos em que haverá a necessidade de substituir o concreto por um novo. “A obra será executada de “baixo para cima”. Os projetos executivos estão sendo aprovados em etapas. O DNIT já aprovou o projeto de infraestrutura (fundações). Com isso, a obra já pode ser iniciada. Em seguida serão analisados e aprovados os projetos de mesoestrutura e superestrutura (pilares e tabuleiro, respectivamente)”, explicou.

Para o coordenador do eixo de infraestrutura da Agenda de Convergência do Vale do Aço e vice-presidente do Sistema Fiemg, Luciano Araújo, a recuperação da ponte é uma antiga reivindicação e também um dos projetos do eixo. “O empenho dos nossos deputados foi fundamental para que essa ordem de serviço fosse assinada, principalmente por ser uma das vias mais utilizadas pelas empresas e população entre os municípios”, destacou Luciano.

Vale ressaltar que a ponte apresentou problemas estruturais em 2012 e, desde então, diversas licitações foram realizadas, sem sucesso. Em 2017, o DNIT/MG assumiu o compromisso de licitar a obra.

Douglas Willkys, prefeito de Timóteo, reconheceu e parabenizou a atuação da Agenda de Convergência e ressaltou a importância da ponte para a região. “Essa assinatura é fruto da união de diversos atores imbuídos em resolver um problema que se arrasta há anos e impacta na questão da segurança dos usuários. A recuperação da ponte trará dignidade a população e oportunidades de negócios”, disse.

Flaviano Gaggiato, presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, ressaltou que essa é mais uma conquista da Agenda de Convergência. “Participamos intensamente de todas as fases e lutamos para que a recuperação da ponte acontecesse. Parabéns a todos os membros da Agenda de Convergência. Acompanharemos essa obra até a sua conclusão”, reforçou.

DUPLICAÇÃO DA BR 381

Na oportunidade, Fabiano Cunha, superintendente regional do DNIT, comunicou que os lotes 1 e 2 estão em fase final de contratação da construtora que será responsável pela obra. Já os lotes 5 e 6 estão na fase de conclusão dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) com previsão para entrega em meados de 2019. Informou também que pretende entregar os lotes 3.1 e 7 concluídos até dezembro de 2019.

Mais informações sobre a duplicação da BR 381 no site www.nova381.org.br