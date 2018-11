EDITAL ABRE SEIS VAGAS PARA O ‘MAIS MÉDICOS’ EM IPATINGA

Seis médicos serão contratados pela Prefeitura de Ipatinga para ocupar as vagas dos profissionais que fazem parte do programa ‘Mais Médicos’. As oportunidades abertas para substituir médicos cubanos que, por decisão de seu governo, devem retornar ao país de origem, são para profissionais brasileiros e estrangeiros que tenham registro no CRM do Brasil. As inscrições podem ser feitas a partir das 8h desta quarta-feira (21) e serão recebidas até as 23h59 do próximo domingo (25), no site www.maismedicos.gov.br. O salário é de R$ 11.800,00.

Os novos médicos devem iniciar as atividades a partir de 3 de dezembro, com data-limite até 7 de dezembro. Caso haja vagas remanescentes, um segundo edital será lançado em 27 de novembro, com oportunidades para brasileiros formados no exterior e estrangeiros.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os profissionais que atuam na cidade receberam na manhã desta terça-feira, por volta de 6h, uma ordem da coordenação do programa ‘Mais Médicos’ para deixarem os postos de trabalho. O prefeito Nardyello Rocha disse que o município foi pego de surpresa e lamentou a situação. “Nós não recebemos nenhuma comunicação oficial do Ministério da Saúde e fomos surpreendidos nesta última terça-feira (20) quando os médicos cubanos receberam telefonema da coordenação do programa no Estado dizendo que eles não poderiam trabalhar mais, isso sem comunicar nada ao município, o que poderia trazer prejuízos muito grande à população. Infelizmente, a gente lamenta essa desorganização e a forma abrupta que está sendo feita”, avaliou o prefeito.

Em Ipatinga, seis médicos cubanos atendiam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Vila Celeste (1), Esperança II (1), Vale do Sol (1), Bethânia (2) e Nova Esperança (1). “Diante deste quadro e até a contratação dos novos médicos teremos um hiato de aproximadamente 20 dias de defasagem nessas unidades. Então, nós já estamos trabalhando junto à Secretaria Municipal de Saúde no intuito de fazer remanejamento de médicos, se necessário, com horas extras ou com modificação de jornada para que possamos mitigar essa situação e tornar menos prejudicial aos usuários principalmente dos bairros onde houve o desfalque”, finalizou Nardyello.

EDITAL

O edital que estará disponível a partir desta quarta-feira (21) no site do programa vai informar o número de vagas por município, e assegura a sua vaga o profissional que se inscrever primeiro. “Se nós temos seis vagas, os seis primeiros que se inscreverem ocuparão essas vagas, e depois elas não ficarão mais disponíveis”, esclarece a secretária Érica Dias.

Na semana que vem será publicado um novo edital, com as vagas que não foram preenchidas, desta vez abertas também para médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior. Os cubanos que quiserem ficar no país poderão participar.