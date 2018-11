EMOÇÃO MARCA SORTEIO DE 240 NOVAS MORADIAS EM IPATINGA

A Prefeitura de Ipatinga realizou na noite desta quinta-feira (8), o sorteio público das pessoas que irão se beneficiar com os 240 apartamentos do Programa Minha Casa, Minha Vida oferecidos pela Administração Municipal. Realizado nas dependências da Escola Municipal Artur Bernardes, no bairro Canaã, aproximadamente 1.500 moradores, muitos originários de bairros distantes, se dirigiram ao local e superlotaram as arquibancadas e parte do piso da quadra coberta do educandário, sonhando com a possibilidade de estar entre os felizardos que receberão as chaves das moradias em construção no Residencial Nova Esperança.

O sorteio foi feito pelo prefeito Nardyello Rocha, durante quase quatro horas, apresentando os nomes dos titulares contemplados e também daqueles que ficarão em lista de reserva para a eventualidade de inconsistência de informações na relação principal. As documentações agora serão checadas.

Nardyello Rocha aproveitou para anunciar que já na próxima terça-feira (13), dará ordem de serviço para a construção de mais 496 apartamentos no Planalto II. E confirmou que o cadastro dos inscritos continua valendo para os novos empreendimentos. O governo municipal já tem aprovados, também, 160 apartamentos para o Veneza II, e planeja construir outras 496 unidades habitacionais na mesma região, o que elevará para 1.392 o número de apartamentos edificados para famílias com renda mensal de até R$ 1.800 e outros fatores de vulnerabilidade comprovados.

“Se você não ganhar a sua casa própria neste sorteio, não desanime. Seu cadastro será mantido no banco de dados da Prefeitura por dois anos e você vai poder concorrer ainda a outros 496 apartamentos no bairro Planalto, 160 no bairro Veneza, no futuro Residencial Teresina, e mais 496 apartamentos no Residencial Passatempo, próximo ao Distrito Industrial, que já estamos buscando junto ao Ministério das Cidades”, finalizou o Executivo.

EXPECTATIVA E PERSEVERANÇA

Atraídas pela lisura e transparência do processo de sorteio – que pela primeira vez obedeceu fielmente às exigências legais, com fiscalização de vereadores, conselhos municipais e associações de bairros -, famílias inteiras estavam unidas na quadra da Escola Artur Bernardes, aguardando perseverantemente até o último nome anunciado. Muitas crianças de colo, inclusive, eram vistas no espaço, assim como inúmeros idosos e deficientes.

Embora o evento estivesse marcado para as 18h, o sorteio só foi iniciado após as 19h, para dar oportunidade às pessoas que tinham dificuldade em chegar ao local por causa das chuvas. Dispostos em sete urnas, os nomes foram sorteados entre 5.633 inscritos, e somente às 22h40 foi conhecido o último ganhador, numa jornada entremeada por fortes emoções.

ANSIEDADE, EMOÇÃO E LÁGRIMAS

Antes de ser colocados nas urnas, os milhares de nomes de pessoas em condições de participar do sorteio eram mantidos em envelopes lacrados. O processo de fechamento dos envelopes já havia sido acompanhado anteriormente pelos conselhos municipais, num processo gerido pela Secretaria Municipal de Planejamento. Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Escola Municipal Artur Bernardes, juntamente com os vereadores presentes, participaram do sorteio ao lado do prefeito e atuaram também como fiscais do processo.

PRESENTES PRECIOSOS

A primeira munícipe presente a ser sorteada recebeu com grande euforia o anúncio de seu nome: dona Cota Eva Justina, de 65 anos. Atualmente, ela mora numa área de risco no bairro Limoeiro, devido à proximidade de sua casa com a rede de energia elétrica.

“Somos seis pessoas morando em dois quartos. É um barraco muito ruim, porque já está rachado e ainda tem os riscos de tomar choque por causa da rede elétrica, que é muito próxima. Na hora que eu ouvi o prefeito falando meu nome fiquei tremendo lá em cima da arquibancada, porque ganhar essa casa própria é um presente de Deus”, disse, com incontida alegria.

PRÓXIMA ETAPA

Ainda este mês, a Prefeitura de Ipatinga, por meio do Departamento de Habitação, iniciará o contato com os ganhadores das novas moradias para que apresentem seus documentos, comprovando que estão dentro dos critérios estabelecidos no sorteio. Já em dezembro, a PMI direcionará os aprovados à Caixa Econômica Federal. Os documentos serão novamente avaliados pela instituição, que convocará os munícipes aptos para a assinatura do contrato no Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’.

CRITÉRIOS PARA O SORTEIO

O primeiro critério de enquadramento do Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ é possuir renda bruta familiar de até R$ 1.800 e não possuir imóvel residencial. Os outros considerados pela administração municipal na metodologia do sorteio são: famílias que residam em áreas de risco, insalubres ou que tenham sido desabrigadas; aquelas com mulheres responsáveis pelo cuidado familiar; das quais façam parte pessoas com deficiência; famílias residentes no município há, no mínimo, cinco anos; que tenham filhos com idade inferior a 18 anos, e famílias das quais façam parte pessoa idosa.