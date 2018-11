eSOCIAL É TEMA DE WORKSHOP PROMOVIDO PELA USIMINAS E FSFX

O eSocial, novo sistema de prestação de informações ao Governo Federal que tem o objetivo de tornar os processos dentro das empresas mais transparentes e menos complicados, será tema de workshop promovido pela Usiminas e pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX). O evento, que acontece no próximo dia 8 de novembro no Teatro Zélia Olguin em Ipatinga, é aberto ao público e tem entrada gratuita. O público-alvo são gestores e profissionais responsáveis pelos setores de Recursos Humanos, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho das empresas.

A programação terá início às 7h e contará com quatro palestras que vão falar sobre: “eSocial X Indústria 4.0”, “Os eventos de Segurança do Trabalho e sua Correlações”, “eSocial na Segurança e Saúde no Trabalho, sua empresa está preparada?” e “Segurança do Trabalho”. Os palestrantes convidados são especialistas da Usiminas e de outras empresas reconhecidas. Durante o workshop, serão apresentados os serviços oferecidos pelo Vita – Soluções em Saúde Ocupacional da Fundação São Francisco Xavier. O término do evento está previsto para as 17h30.

Para a superintendente de Segurança de Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente da FSFX, Amália Regina Lage Leão, o encontro contribuirá para o esclarecimento das principais dúvidas dos profissionais. “Esse tema é muito atual e os colaboradores ainda estão se adaptando ao novo formato. Então vamos oferecer muitos esclarecimentos para que todos consigam sanar as principais dúvidas e se tornarem aptos a exercerem da melhor forma as suas funções. A Usiminas e a FSFX buscam sempre investir em projetos que beneficiam a nossa comunidade e sem dúvida esse é mais um momento de oferecermos o melhor aos nossos parceiros”, reforçou Amália.

As inscrições deverão ser feitas pelo site da Fundação São Francisco Xavier (http://www.fsfx.com.br). Na página os interessados devem clicar no banner da palestra para confirmarem a inscrição.

Serviço:

Workshop eSocial – Fundação São Francisco Xavier

Data: 08/11 (quinta-feira)

Loca: Teatro Zélia Olguin (avenida Itália, 1.890, bairro Cariru, Ipatinga)

Horário: das 7h às 17h30

Entrada: Gratuita