EXECUTIVA DA USIMINAS É ELEITA COMUNICADORA DO ANO 2018 PELA ABERJE

A gerente-geral de Comunicação Corporativa da Usiminas, Ana Gabriela Dias Cardoso, recebeu nesta segunda-feira (26), em evento realizado em São Paulo, o prêmio “Comunicadora do Ano” concedido pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), considerado um dos principais reconhecimentos do setor no país. A jornalista e relações públicas lidera a equipe de comunicação da siderúrgica e foi eleita inicialmente, pela própria entidade, uma das 10 melhores profissionais da área, juntamente com representantes de empresas como Toyota, CNH Industrial, Avon, Vale, Coca-Cola e Samsung. Em uma segunda seleção, foi eleita, por voto popular, “Comunicadora do Ano”.

Segundo Ana Gabriela, “além do orgulho pessoal e da gratidão por receber apoio tão expressivo por parte de colegas e parceiros profissionais de todo o Brasil, o prêmio da Aberje é o reconhecimento público e qualificado do trabalho árduo de uma equipe inteira de profissionais de comunicação e até mesmo da indústria do aço. Um segmento de grande relevância para a economia do país e que vem investindo cada vez mais na comunicação como fator estratégico.”

Ana Gabriela é formada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) e em Jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, com pós-graduação em Comunicação e Gestão Empresarial pela PUC e em Marketing pela Fundação Dom Cabral. Tem 25 anos de experiência na gestão de Comunicação, Responsabilidade Social e Relações Institucionais, com passagem também pela Gerdau.