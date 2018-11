FAIXA AZUL TERÁ O APOIO DA POLÍCIA MILITAR EM FABRICIANO

A Associação Comercial, Industrial e de Prestação de Serviços de Coronel Fabriciano (Acicel), a Guarda Mirim, a Polícia Militar e a Prefeitura de Coronel Fabriciano trabalharão em conjunto para facilitar o acesso ao comércio de Coronel Fabriciano, permitindo que os consumidores façam suas compras com tranquilidade, usando o estacionamento rotativo.

“Queremos que os consumidores venham fazer suas compras em Coronel Fabriciano, encontrem vagas de estacionamento e circulem com tranquilidade. O comércio da nossa cidade é uma excelente opção para compras e a questão do estacionamento precisa ser facilitada através da rotatividade” enfatizou o presidente da Acicel-CDL de Coronel Fabriciano, Ismá Canedo Campos.

O Faixa Azul online foi implantado em Coronel Fabriciano em 2015, usando tecnologia de ponta através do geoprocessamento e funciona sob a responsabilidade da Guarda Mirim que detém a concessão para a exploração do estacionamento rotativo na cidade, da Acicel que fez todo investimento nos equipamentos, software e faz a gestão da operação e da Prefeitura Municipal que é a responsável pela fiscalização.

Para o prefeito Marcus Vinicius, “o ordenamento do trânsito e a gestão eficiente do estacionamento público são fundamentais para a mobilidade urbana. Temos em nossa cidade, o que há de mais moderno na gestão do estacionamento rotativo e nós queremos que a população use de forma adequada as vagas que são disponibilizadas permitindo que mais pessoas tenham acesso ao nosso comércio para fazerem suas compras. O sistema que temos aqui é eficiente e em breve será implantado pela cidade vizinha, Timóteo. Não é justo que as pessoas venham fazer suas compras e não encontrarem vagas, todos têm direitos iguais”.

PATRULHA DE TRÂNSITO

Com o convênio firmado entre a Prefeitura e a Polícia Militar em maio deste ano, a gestão do trânsito ficou a cargo da Patrulha de Trânsito que passará a atuar na fiscalização do uso irregular das vagas do estacionamento rotativo a partir da próxima semana.

“Em Coronel Fabriciano percebemos a cultura do desrespeito ao trânsito, o uso indevido das vagas de estacionamento e outras infrações do gênero. A fiscalização não acontecia por falta de estrutura e de efetivo, mas, a partir do convênio firmado com a Prefeitura, a Polícia Militar assumiu este papel. A vantagem da Patrulha de Trânsito é que além da atuação no ordenamento do trânsito, ela ajuda a coibir e reduzir a criminalidade. Ela faz também a parte educativa promovendo palestras em escolas e entidades, campanhas de orientação do trânsito e blitz educativas”, declarou o Capitão Alex, Comandante da 178ª Cia da Polícia Militar que é responsável pela Patrulha do Trânsito de Coronel Fabriciano.

O objetivo principal do estacionamento rotativo é permitir o uso compartilhado das vagas públicas nas áreas de maior concentração de comércios e prestação de serviços da cidade, para que todos os condutores tenham oportunidade de forma democrática, de estacionar por um período de tempo.

A responsabilidade de estacionar legalmente é do condutor, independentemente da presença do monitor da Guarda Mirim no local por isto, foi estabelecido um tempo de 10 minutos de tolerância para que o condutor providencie seu ticket e evite a multa. O período de permanência é de 1 hora podendo ser renovado por mais uma hora na mesma vaga.

COMPRA DO FAIXA AZUL

Existem quatro opções para os usuários comprarem créditos para estacionar:

1 – Com os monitores do Faixa Azul que atuam nas ruas (a partir desta semana, eles usarão coletes refletivos para facilitar a identificação para o usuário)

2 – Nos postos de vendas:

Rua Maria Matos – Biboca Calçados;

Rua Duque de Caxias – Flag’s & Realce, O Krakão e Copiadora Universal;

Rua Pedro Nolasco – Drogaria Virgínia;

Rua José Cornélio – Ponto Certo;

Rua Coronel Silvino Pereira – Outlet Calçados e Visual Modas;

Rua José Anastácio Franco, 78, Centro – Acicel- CDL (prédio do SPC).

3 – No site: www.faixaazulminas.com.br

4 – Através do Aplicativo Faixa Azul

O próprio usuário pode fazer a gestão do uso das vagas baixando o aplicativo Faixa Azul. Nele, é possível colocar créditos e ao estacionar, basta acionar “Ativar Ticket” para pagar somente o tempo que usar. Ao retornar ao veículo, o usuário desativa o ticket e recupera os minutos não usados. O aplicativo está disponível para Android e IOS.

“A operação precisa funcionar corretamente para garantir a circulação de veículos no comércio, a manutenção dos Monitores que atuam nas ruas, que em sua maioria são jovens advindos de situação de vulnerabilidade social e arrimo de família além de permitir que a Guarda Mirim melhore sua condição nos projetos sociais”, declarou o coordenador da Guarda Mirim, José Salumão. Hoje são mais de 180 crianças e adolescentes atendidas no bairro Caladinho, aproximadamente 40 no bairro Caladão e 23 no bairro Manoel Maia, com aulas de balé, tae-kwon-do, rip rop e outras atividades para desenvolvimento psíquico social.

O Faixa Azul online possibilita a localização de vagas, reduzindo o tempo de procura do motorista, com foco na melhoria do fluxo do trânsito, redução de acidentes e poluição ambiental além de, coibir a atuação de intermediários (flanelinhas) e impedir fraudes e falsificações do sistema tradicional. Importante o usuário estacionar dentro da Lei para evitar multas conforme prevê o Artigo 181 – XVII do Código de Trânsito Brasileiro.