FESTIVAL DE JAZZ E BLUES GRATUITO NO TEATRO ZÉLIA OLGUIN EM IPATINGA

A música instrumental dá o tom da noite de sexta-feira (23), no Teatro Zélia Olguin. O Circuito ViJazz & Blues apresenta shows gratuitos de Juarez Moreira e Quique Gomez & Netto Rockefeller, a partir de 20h, com entrada gratuita. O ViJazz & Blues Festival é um festival mineiro de música instrumental, jazz e blues, realizado há 11 anos e agora chega a Ipatinga com uma noite de música de qualidade. Para assistir aos shows basta retirar os ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas.

Quem abre as apresentações é o violonista, compositor e arranjador Juarez Moreira. Músico autodidata, ele aprendeu a tocar violão aos 12 anos. Em Belo Horizonte, conheceu Toninho Horta, Yuri Popoff e André Dequech – músicos com os quais desenvolveu vários trabalhos. Teve sua estreia profissional em 1978, no grupo do maestro Wagner Tiso. Logo depois, tocou ao lado de nomes como Maria Bethânia, Paulo Moura, Milton Nascimento, entre outros.

Durante sua carreira, lançou diversos discos, premiados e reconhecidos no cenário nacional e internacional. Neste mês de novembro, o músico lançou seu mais novo CD, com Composições de Juarez Moreira com grandes letristas, Fernando Brant, Chico Amaral, Murilo Antunes, Celso Adolfo, Paulinho Pedra Azul e Simone Guimarães.

Para fechar a noite de jazz & blues, o espanhol Quique Gomez, gaitista e cantor apresentará seu novo disco “Everybody’s Rockin’Tonight”, com o guitarrista Netto Rockfeller. Aclamado pela crítica, o espanhol Quique Gomez se apresenta num show excitante, com muito blues e swing. Com nove discos lançados já se apresentou nos principais festivais de Blues pelas Américas do Norte e sul, Europa e África. Nessas viagens pelo mundo já gravou e tocou com Tail Dragger, Jimmy Burns, Rockin’ Johnny, John Primer, Bob Stroger, Eddie C. Campbell e Kenny Blues Boy Wayne.

Um dos maiores guitarristas de blues, do Brasil, compositor e instrumentista natural de São Carlos/SP, Netto Rockefeller já teve o prazer de dividir o palco com artistas internacionais como Willie Buck (Estados Unidos) e Danny Vincent (Argentina) e artistas nacionais como Flávio Guimarães e Igor Prado. Tem oito discos gravados, sendo o último nos EUA com o guitarrista Kid Andersen.

Serviço:

23/11

Circuito Vijazz

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 20h

Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso

Mais informações: (31) 3822-3031