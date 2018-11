FESTIVAL REGIONAL ESCOLAR DE ATLETISMO É REALIZADO NA USIPA

O tradicional Festival Regional Escolar de Atletismo da Usipa está marcado para este sábado (1º), a partir de 13h30 com entrada franca para o público. Estudantes de várias escolas do Vale do Aço terão a oportunidade de competir na Pista Juvenal dos Santos, por onde já passaram grandes atletas.

São esperados mais de 120 alunos na competição que se encaixam nas categorias Sub-10, Sub-13, Sub-16 e Sub-18. Eles vão competir nas provas de corrida, salto e arremesso, com premiação para os três primeiros colocados de cada prova.

O coordenador do Atletismo da Usipa, Sildemar Venâncio, destaca a importância da integração do clube com as escolas na realização de festivais como esse. “Os eventos esportivos representam uma grande oportunidade de vivenciar de modo real toda a fundamentação esportiva praticada nas aulas de Educação Física”, destaca.

O Festival promete momentos de muita adrenalina, recebendo potenciais atletas de escolas do Vale do Aço e cidades vizinhas.