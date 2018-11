FUNDAÇÃO APERAM INAUGURA LUZES DE NATAL NO DOMINGO

Tradicional no mês de dezembro, a fachada do prédio da Fundação Aperam Acesita já está recebendo os últimos retoques para a inauguração das luzes que será realizada no dia 2 de dezembro, às 20h30. O evento irá contar com apresentação do coral infantojuvenil da Aperam, será uma mostra do que virá na Cantata de Natal que irá acontecer nos dias 15 e 16 de dezembro às 21h.

Como de costume, quem irá acender as luzes da fachada será o Papai Noel, que irá ligar as 120 mil micro-lâmpadas que vão iluminar o prédio histórico da Fundação, além dos 180 refletores, leds e moving lights.

Em seu 24º ano, o espetáculo de luzes será atração até o dia 31 de dezembro, e irá contar com uma programação especial de Natal, a visitação a Casa do Papai Noel, acontecerá entre os dias 2 a 11 e do dia 18 a 23 de dezembro, sempre de 19h30 às 22h30. A entrada é gratuita, o público além de visitar a decoração poderá tirar fotos com o Papai Noel.