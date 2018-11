GIGANET LANÇA APLICATIVO PARA CLIENTES

A Giganet – Internet 100% Fibra Óptica lançou nesta quinta-feira (1º), o aplicativo “Sou Giganet”, uma nova forma de se comunicar com seus assinantes, disponibilizando soluções de forma simples e personalizada.

Com o aplicativo, os clientes têm acesso aos dados dos planos contratados, histórico de pagamentos, contas em aberto, emissão de segunda via de boleto e muito mais.

“Nossa intenção é oferecer soluções para facilitar o dia a dia do cliente, acompanhando as tendências tecnológicas. Além de toda facilidade para resolver questões financeiras, por exemplo, o Sou Giganet disponibiliza um chat para suporte de assuntos gerais, técnico ou de vendas, que agiliza no esclarecimento de dúvidas e outros problemas”, disse Carlos Paiva, diretor da Giganet.

O aplicativo está disponível gratuitamente no Google Play ou Apple Store. Para acessá-lo basta que o assinante faça o login com os seus dados cadastrais e todas as informações estarão atualizadas, prontas para uso.

Para conhecer os planos da Giganet, os interessados podem acessar o site giganetdc.com.br ou entrar em contato pelos telefones 3618-7600 ou 99504-3209.