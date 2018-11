GOLEIRO FÁBIO SERÁ ATRAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA DA WR CONSTRUTORA

Um dos melhores goleiros do Brasil, Fábio Maciel, do Cruzeiro, irá atuar na campanha publicitária da WR Construtora. A empresa inovou mais uma vez contando com o grande astro do futebol brasileiro como personagem da publicidade do seu mais novo empreendimento, a ser lançado ainda no mês de novembro.

Em visita à casa do jogador, Wallace Barreto, diretor da construtora, demonstrou a satisfação em poder aliar a imagem da sua empresa à do goleiro. “Pela sua integridade, postura e posicionamento, sabemos que você é um atleta completo, respeitado e admirado por todos, independente de torcida de times, sendo uma referência dentro e fora dos gramados”, afirmou.

O goleiro Fábio, que também é investidor do setor imobiliário, lembrou que sua trajetória e do diretor da empresa tiveram início na mesma época. “Nossa história carrega uma semelhança: em 2005 eu retornei para o Cruzeiro e você iniciou na WR Construtora. Começamos juntos e Deus tem nos abençoado! É gratificante poder falar da WR, uma empresa com credibilidade em todo Vale do Aço, que preza pela excelência em seus empreendimentos”, disse.

No último dia 21 de outubro, Fábio completou 800 jogos com a camisa do Cruzeiro. O astro do futebol coleciona diversos títulos nacionais e internacionais em sua carreira.