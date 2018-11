HADDAD VIRA RÉU POR CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO

A Justiça de São Paulo abriu uma ação penal e tornou réu o ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, após o juiz Leonardo Barreiros, da 5.ª Vara Criminal de SP acolher parcialmente denúncia do Ministério Público do Estado. O magistrado rejeitou parte da acusação que imputava ao ex-prefeito o crime de formação de quadrilha.

De acordo com o MP, o petista teria solicitado, entre abril e maio de 2013, por meio do então tesoureiro do seu partido, João Vaccari Neto, a quantia de R$ 3 milhões da empreiteira UTC Engenharia para supostamente quitar dívidas de campanha com a gráfica de Francisco Carlos de Souza, o “Chicão Gordo”, ex-deputado estadual do PT.

A Promotoria sustenta que o valor dos repasses chegou a R$ 2,6 milhões a Haddad. Além de Haddad e Vaccari (formalmente réus por corrupção passiva e lavagem de dinheiro), vão ser processados o empresário Ricardo Pessoa e o executivo Walmir Pinheiro Santana, ambos da UTC (corrupção ativa, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro), o doleiro Alberto Youssef (quadrilha e lavagem de dinheiro), suposto repassador dos valores, e “Chicão Gordo”, dono da gráfica (corrupção passiva, quadrilha e lavagem de dinheiro).

Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, no dia 10 de setembro, a defesa de Haddad peticionou nos autos e alegou que “a denúncia é inepta por não conter a descrição individualizada mínima das condutas que teriam sido praticadas pelo denunciado, nem dos elementos nucleares que compõem o tipo penal da corrupção passiva”. A defesa do ex-prefeito afirmou, ainda, que “a denúncia não aponta minimamente qual era o objetivo do pagamento, ao menos em perspectiva” e que esta seria “mais uma tentativa de reciclar a já conhecida e descredibilizada delação de Ricardo Pessoa”.