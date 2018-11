HMC CONVOCA DOARES DE SANGUE PARA REFORÇAR ESTOQUES

Todos os anos, nas últimas semanas que antecedem as festas de fim de ano, o número de doações de sangue no Hospital Márcio Cunha (HMC) cai expressivamente. Esse fator, aliado aos feriados e recessos do mês de novembro contribuem para os baixos estoques no setor de Hemoterapia do hospital e a preocupação dos médicos com o atendimento aos pacientes que necessitarem de transfusões periodicamente.

Na atual situação, o banco de sangue do HMC que depende diretamente do apoio da população, tem sofrido o impacto direto. “Chega o fim do ano ocorre uma maior necessidade de transfusões e uma menor demanda de doadores. Com o estoque do hospital vulnerável, há o risco de desabastecimento, principalmente de plaquetas, material essencial para pacientes que possuem alguma doença que dificulta a coagulação, como os pacientes com câncer”, explicou a médica hematologista e responsável técnica pela Hemoterapia Elisa Helena Russo Rodrigues Gomes.

Por isso, tente ter um tempo para ajudar a salvar a vida de pacientes internados e que necessitam de transfusões em cirurgias, como os pacientes oncológicos ou até mesmo, àqueles que são acolhidos em uma emergência ao chegarem ao pronto-socorro do hospital todos os dias.

PARA DOAR SANGUE

Se você já é um doador ou deseja tornar-se um, independente do seu tipo sanguíneo, você pode agendar sua doação pelo telefone (31) 3829-9600 ou comparecer na Hemoterapia da Unidade I do HMC (no bairro das Águas) e retirar sua senha no guichê 16. O setor funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 15h às 18h20. Lembrando que, no feriado da Proclamação da República (15), a Hemoterapia não funciona, retornando com os atendimentos na sexta-feira (16).

Segundo as recomendações do Ministério da Saúde e da Anvisa, são critérios para doação: estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 69 anos ou idade de 16 a 17 anos com o consentimento formal dos responsáveis legais, pesar mais de 52 kg e ter comportamento sexual seguro. Doar sangue é um gesto de solidariedade e ajuda a salvar vidas. Participe ou incentive um amigo a realizar esta prática.