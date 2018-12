HOSPITAL MUNICIPAL DE IPATINGA PROPORCIONA CURSO A GESTANTES

Como será o meu parto? Preciso amamentar até quanto tempo? Estas e outras dúvidas foram tiradas em um curso para gestantes realizado na tarde de quinta-feira (29), no auditório do Hospital Municipal de Ipatinga. Participaram do treinamento as gestantes cadastradas na Unidade Básica de Saúde do Esperança I, que tiveram orientações de vários profissionais, entre eles psicólogo, fisioterapeuta, ginecologista e obstetra, enfermeiros e fonoaudiólogo, além de conhecer noções de primeiros-socorros com militares do Corpo de Bombeiros.

Durante o evento, as futuras mamães ouviram palestras sobre o sentimento e o vínculo afetivo durante a gravidez, intervenção fisioterapêutica na gestação, os tipos de parto e anestesia, a importância do aleitamento materno e introdução alimentar. Lione Neves Xavier, coordenadora da UBS do Esperança, explica o objetivo do curso: “Muitas vezes é uma gestação que não é programada ou desejada e, neste sentido, nós falamos sobre o vínculo afetivo que uma criança leva para uma família e como é fundamental ter uma gravidez saudável, tranquila, porque tudo isso o bebê sente”, explica.

DÚVIDAS

A primeira gravidez ou até mesmo aquela gestação inesperada costuma assustar, o que é considerado para os profissionais um sentimento normal. Afinal, como se trata do início de uma nova fase de vida, é comum sentir medo e ficar cheia de dúvidas. Lione relaciona que a gestação vem sempre acompanhada de medo, dúvidas e anseios, e quando se trata da primeira gravidez, tudo isso aparece em dobro. “As mulheres querem saber se é mesmo importante amamentar, há muitas dúvidas sobre os tipos de parto, mudanças corporais e hormonais. Então, nós tentamos esclarecer todos os questionamentos, porque é um momento de muita responsabilidade”, disse.

O curso para gestantes foi um complemento ao acompanhamento de pré-natal que já é feito na Unidade de Saúde. “Neste treinamento, elas tiveram um momento de tirar aquelas dúvidas específicas. E às vezes o questionamento de uma supre o de outra mulher. Este é um tempo mais tranquilo com profissionais específicos para cada situação”, finalizou a coordenadora.

EM DOSE DUPLA

Grávida de gêmeos, Bruna de Souza Albino, 32 anos, revela que as dúvidas sobre a gestação vieram em dobro. Ela sonhava em ter gêmeos e, junto com a revelação dos bebês, houve aquele susto. “Embora eu já soubesse que estava grávida, fiquei surpresa quando o médico disse que tinha mais um bebê. Acho que a gente tem dúvida sobre toda gravidez, mas em se tratando de gêmeos essa preocupação dobra. Quais as chances de ser uma cesárea? Mas, acho que são questionamentos normais e o curso foi muito esclarecedor”, considera Bruna.

Maria de Fátima Gonçalves de Freitas, de 35 anos, está na segunda gestação. Ela conta que na primeira gravidez teve muitas dúvidas e, apesar de não ser mamãe de primeira viagem, os questionamentos ainda permanecem. “A amamentação é minha principal dúvida, porque eu não tive a experiência de amamentar o meu primeiro filho e quero tê-la agora”, disse.