INSTITUIÇÕES RECEBEM DONATIVOS ARRECADADOS NA CORRIDA DO AÇO

Seis entidades assistenciais do Vale do Aço foram contempladas com as doações arrecadadas na Corrida do Aço, realizada no último sábado (27). Mais de 2 mil latas de leite em pó e 590 pacotes de fraldas, recebidos na entrega dos kits aos participantes, foram distribuídos na quarta-feira (30), para as seguintes instituições: Educandário Família de Nazaré (Efan), de Ipatinga; Lactário Dom Helvécio, de Coronel Fabriciano; Instituto Presbiteriano Êxodo (IPÊ), de Timóteo; Cantinho dos Idosos do Paraíso, de Santana do Paraíso; Casa da Esperança, de Ipatinga; e Creche Lírio de Vale, de Coronel Fabriciano.

O administrador do Núcleo Assistencial Eclético Maria da Cruz (Naemc), conhecido como Casa da Esperança, Ralphy Oliveira Moreira, informou que as doações recebidas terão muito utilidade para a entidade, que atende 140 pessoas com idade entre 17 e 80 anos. “A Casa da Esperança sobrevive de doações. Toda doação é sempre muito bem-vinda. Temos uma parceria com a Usiminas, que sempre rendeu bons frutos. Agradecemos por mais essa ação realizada”, declarou.

A presidente do Lactário Dom Helvécio, Elza Azevedo Albeny, informou que a doação vai beneficiar as 45 crianças de baixa renda assistidas pela entidade, que completa 54 anos em dezembro. “Fiquei emocionada com a doação que chegou em boa hora para gente. Recebemos leite de qualidade e somos muito gratos por termos sido lembrados, mesmo estando no município vizinho. Agradecemos a cada um que doou num gesto de sensibilidade”, frisou a presidente.

Mais de 3 mil pessoas participaram da Corrida do Aço, com percursos de 5k e 10km. A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, comemora o grande público no evento que, além de saúde, promoveu solidariedade. “Ficamos muito felizes com o sucesso do evento e com a participação da comunidade que entregou doações. É com muita satisfação que agora encaminhamos os itens arrecadados para entidades da região”, salientou a diretora.

A Corrida foi uma promoção do Instituto Brasil Igualdade Social (IBIS), em parceria com a Pace 3 Eventos Esportivos, e teve patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. O evento contou também com do apoio do Instituto Cultural Usiminas, da Fundação São Francisco Xavier, Usisaúde e da Prefeitura de Ipatinga.