INSTITUTO CULTURAL USIMINAS PROMOVE ARTE EM FAMÍLIA EM CLIMA DE NATAL

A última edição do Arte em Família, atividade promovida pelo Instituto Cultural Usiminas, acontece no próximo sábado (24) e vai ser em clima natalino. As famílias participarão de uma oficina gratuita para confecção de pássaros que comporão o Presépio Coletivo de Natal do Instituto Cultural Usiminas. A atividade será às 15h, no Centro Cultural Usiminas, ministrada pela artista Rita Bordone e pelo arquiteto Henrique Júnior. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (31) 3824-3731.

A comunidade tem nova oportunidade de aprender a confeccionar pássaros de espécies comuns no Vale do Aço, para integrar a montagem do Presépio Coletivo. Artistas do Vale do Aço trabalharam desde o início do mês de outubro, na montagem dos itens principais. No mês de outubro, várias pessoas da comunidade participaram da Oficina de Confecção de Pássaros, que neste sábado é oferecida novamente encerrando o processo de construção do Presépio Coletivo. O Presépio integra as comemorações dos 25 anos do Instituto Cultural Usiminas e será entregue à comunidade no dia 2 de dezembro, ficando disponível à visitação gratuita até 6 de janeiro de 2019.

Essa é a primeira vez que Ipatinga vai receber a montagem de um presépio de Natal confeccionado pelo artista plástico Leo Piló, conhecido por suas instalações e trabalhos artísticos pautados na reciclagem do lixo doméstico e industrial. Em tamanho natural e feito com os papéis e rejeitos descartados pelas indústrias locais, o presépio será criado sob a curadoria de Piló e a colaboração dos artistas do Vale do Aço Adriane Lima, Assis de Zévila, Fernanda La Noce, Jaisa Rodrigues de Souza, Magda Libânio, Rita Bordone, Rogério Terra, Rosane Dias, Shirley Maclane, Waldir de Faria Lima, Yoshiko Honda, além do Instituto Ideias.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, faz novo convite para esta última ação do Presépio Coletivo, antes de sua exposição. “Convidamos a comunidade a aproveitar essa última oportunidade de fazer parte do Presépio, construído com muito carinho e dedicação. Venha deixar sua marca nesta ação coletiva, na comemoração dos 25 anos do Instituto”, afirma a diretora.

Serviço:

24/11

Oficina de Confecção de Pássaros

Local: Centro Cultural Usiminas

Horário: 15h

Agendamento gratuita, na Ação Educativa: 31.3824.3731.