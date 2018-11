IPATINGA: AÇÕES MARCAM CAMPANHA ‘NOVEMBRO AZUL’

Com o objetivo de reforçar a prevenção ao câncer de próstata, a Prefeitura de Ipatinga realiza na próxima segunda-feira (19), a abertura oficial da campanha Novembro Azul no município. O evento, que será realizado no hall de entrada do prédio da administração, a partir das 17h, contará com a presença do prefeito Nardyello Rocha, autoridades locais, profissionais da saúde e servidores públicos.

Com o tema ‘Cuidar da saúde também é coisa de homem’, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferecerá diversas consultas, exames, atividades físicas, dentre outros cuidados à saúde do público masculino.

Aos servidores públicos, será oferecido no hall do 5º andar da PMI, na próxima terça (20), um dia para corte de cabelo, barba e bigode e análise capilar computadorizada. A iniciativa é uma parceria pública com o privado, com previsão de atendimento de 50 pessoas.

Já na quinta-feira (22), também no hall do 5º andar, das 8h às 11h e das 13h às 16h, os profissionais da Saúde do Centro de Controle de Doenças Infecto-parasitárias (CCDIP) ofertarão testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C.

MUTIRÃO DE CONSULTAS E EXAMES

Em parceria com a Faculdade de Medicina, a Prefeitura encaminhará, na sexta-feira (23), a partir das 8h, pacientes a consultas nas especialidades de Clínica Médica, Urologia, Otorrinolaringologia e pequenas cirurgias. Os atendimentos acontecerão no Ambulatório de Medicina da Univaço, que fica situado à avenida Macapá, 250, Veneza I.

O sábado (24) será o ‘Dia dos cuidados do homem’, na Policlínica Municipal, no bairro Cidade Nobre, das 8h às 12h. Consultas em diversas especialidades como Fisioterapia, Dermatologia, Pneumologia, Endocrinologia, Cardiologia, Nutricionista e Alergista irão acelerar o atendimento ao público masculino, que aguarda na fila de espera da SMS.

Em laboratórios conveniados, a Secretaria Municipal de Saúde promove ainda um mutirão para realizar 600 exames de PSA, que diagnostica alterações na próstata.

ATIVIDADES ESPORTIVAS

A campanha de conscientização do câncer de próstata em Ipatinga será finalizada com a Corrida Novembro Azul, no domingo (25), a partir das 9h, no Parque Ipanema. As inscrições são gratuitas e já estão abertas no site da PMI (www.ipatinga.mg.gov.br)

O grupo ‘Se Toque’, às 8h30, realiza uma etapa de caminhada momentos antes da Corrida. Profissionais da End Fit, parceiros da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, promoverão aquecimento para os corredores e atletas. A prova terá o percurso de 1,7 km.

Além das atividades esportivas, estandes serão montados no Parque Ipanema oferecendo aferição de pressão, massagem corporal e orientações de saúde.

Segundo a secretária de Saúde, Érica Dias, “descobrir precocemente a presença de um câncer é a principal maneira de combatê-lo. O diagnóstico antecipado aumenta em 90% as chances de cura. No Brasil, atualmente, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, perdendo apenas para o câncer de pele”, enfatiza.