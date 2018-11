IPATINGA DIVULGA PRAZOS PARA RENOVAÇÃO ESCOLAR E NOVAS MATRÍCULAS

Vai até o dia 23 de novembro, sexta-feira da próxima semana, o prazo para renovação de matrículas para o ano de 2019 dos estudantes que já frequentam as escolas da rede municipal de ensino de Ipatinga. Pais ou responsáveis devem comparecer aos educandários de 8h às 17h, com a documentação necessária para garantir a vaga. Já o período para as matrículas dos novatos será de 3 a 21 de dezembro. A Secretaria Municipal de Educação pede atenção de todos para os prazos.

A renovação é para estudantes da Educação Infantil (0 a 3 anos), Pré 1 e Pré 2 (4 e 5 anos), Ensino Fundamental 1 (6 a 10 anos), Ensino Fundamental 2 (11 a 14 anos) e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A expectativa é de renovação de mais de 20 mil matrículas.

Os documentos exigidos são: certidão de nascimento ou identidade do estudante, comprovante de endereço (conta de luz), 2 fotos 3×4 e cartão de vacina ou documento que comprove que as vacinas do aluno estão em dia.

CARTÃO DE VACINA

Uma lei sancionada pelo prefeito Nardyello Rocha em outubro deste ano recomenda aos estabelecimentos de ensino exigirem a apresentação da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes no ato da matrícula ou renovação. Os pais ou responsáveis pela criança em idade escolar devem levar o cartão de vacina atualizado ou o documento comprobatório emitido pela unidade básica de saúde.

O prefeito Nardyello Rocha explica que a apresentação do documento é obrigatória para que o município tenha mais controle sobre as crianças e adolescentes que estão sendo vacinadas. “Na última campanha de vacinação infantil, em agosto, notamos que muitos pais não estavam levando as crianças para vacinarem, e a apresentação do cartão de vacina no ato da renovação ou da matrícula escolar cria responsabilidades para que os pais mantenham a vacinação do seu filho em dia. Então, pedimos aos pais que já procurem as unidades de saúde para verificar se não há nenhuma vacina pendente, e se houver sugiro que já coloque em dia para não haver atraso na renovação da matrícula”, disse o prefeito.

NOVAS MATRÍCULAS

As novas matrículas começam no dia 3 de dezembro e estarão abertas até o dia 21. Os pais ou responsáveis devem levar uma declaração em caso de transferência, certidão de nascimento ou identidade do estudante, comprovante de endereço (conta de luz), 2 fotos 3×4 e cartão de vacina atualizado.