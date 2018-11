IPATINGA INICIA PRÉ-CONFERÊNCIAS DE MEIO AMBIENTE

A Prefeitura de Ipatinga iniciou nesta segunda-feira (5) e finaliza no próximo sábado (10), a etapa de pré-conferências municipais de meio ambiente. Os encontros, que acontecem na Estação Qualifica, no Centro da cidade, reúnem representantes do poder público, de associações comunitárias, de entidades de classes científicas e empresariais, profissionais liberais, trabalhadores, ambientalistas e de sub-bacias.

Durante estes encontros, representantes de cada entidade discutem os problemas ambientais relacionados à cidade e ao seu segmento social, selecionando diretrizes como prioridades a serem discutidas na 13ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, que será realizada no dia 24, na Câmara de Vereadores.

Cada entidade definirá também seus delegados, totalizando 72 (cada um com seus respectivos suplentes), os quais terão poder de voto para nomear 12 diretrizes que serão parte da política ambiental do município para o biênio 2018/2020.

Já na 13ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, as entidades escolherão os membros para os Conselhos Municipais de Defesa Meio Ambiente (Codema) e de Gestão Colegiada da APA Ipanema. Ao todo, serão 18 membros efetivos e 18 suplentes e 17 efetivos com seus 17 suplentes, respectivamente.

Quatro eixos nortearão as discussões para a elaboração das diretrizes, e são eles: Coleta Seletiva, Fortalecimento da APA Ipanema, Arborização Urbana e Criação do Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais.