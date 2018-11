IPATINGA REALIZA CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE NO SÁBADO

“Meio Ambiente: do Local ao Global”. Este é o tema da 13ª Conferência Municipal de Meio Ambiente programada para o próximo sábado (24), às 8h30, no plenário da Câmara de Ipatinga. O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), é aberto à participação popular, envolvendo todos os segmentos da sociedade.

O objetivo da Conferência é a formulação de diretrizes da política ambiental do município para o biênio 2019-2020. Durante o encontro haverá também a eleição dos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Codema).

Dentro da temática proposta estão quatro pilares em destaque: Coleta seletiva; Arborização urbana; APA Ipanema, e o Plano de Prevenção, Controle e Combate de Incêndios. Os eixos foram debatidos nas pré-conferências ambientais, que aconteceram entre os dias 5 e 10 de novembro, com todos os segmentos que compõem o conselho.

Estarão presentes no evento o prefeito Nardyello Rocha; o presidente da Câmara de Ipatinga, vereador Jadson Heleno; o Promotor de Justiça Roberto Carlos Alves de Oliveira Junior, da 9ª Promotoria de Patrimônio e Meio Ambiente; o secretário municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Gilmar Luciano Alves; a presidente do Codema, Fernanda de Brito Freitas, e o presidente do Conselho de Gestão da APA Ipanema, Manoel Simões.

DIRETRIZES

A Conferência Municipal de Meio Ambiente está prevista na Lei Municipal 1.475/96, que trata da Legislação Ambiental e prevê a formulação de diretrizes da política ambiental do município, direcionando as ações do poder Executivo; definição de diretrizes para aplicação dos recursos destinados à proteção, conservação e melhoria do meio ambiente; aprovação dos planos e programas anuais e plurianuais de trabalho do órgão encarregado da execução da política municipal de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, e o estabelecimento de áreas em que a atuação do Poder Executivo, nas questões ambientais, deve ser prioritária, assim como a eleição dos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.