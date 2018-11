IPATINGA RECEBE LAB TRUCK DO SENAI

O Lab Truck, projeto da Fiemg e da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), chega a Ipatinga na próxima segunda-feira (26), e ficará até o dia 29/11, com oficinas makers e de arduíno explorando projetos de eficiência energética e sensibilizando para a necessidade da inovação e do empreendedorismo tecnológico.

Estacionado no jardim externo do Centro Cultural Usiminas, o lab truck tem o objetivo de divulgar a cultura maker e incentivar a criação de soluções em eficiência energética. Interessados poderão inscrever-se, gratuitamente, através do sympla https://www.sympla.com.br/lab-truck-tour—ipatinga–mg__329799

A turnê tecnológica do caminhão do Senai passará por oito regiões mineiras, com ação direta em 14 municípios. Segundo a gerente de Empreendedorismo Tecnológico da Fiemg, Mariana Yazbeck, a ideia é levar a cultura maker e as infinitas possibilidades da prototipagem digital para todo o Estado.

“A Lab Truck Tour é uma ação gratuita de democratização da tecnologia e de suas possibilidades. O público poderá conhecer e experimentar equipamentos e componentes de um espaço maker, como impressora 3D, prototipadora de circuito e arduinos”, diz.

Até o mês de dezembro serão realizadas 56 oficinas. Por município, serão realizadas duas oficinas de sensibilização maker (com 15 vagas cada) e duas oficinas tecnológicas com temática em eficiência energética, por meio da técnica de arduino, comum ao universo da programação maker (com 10 vagas cada).

As oficinas de sensibilização têm carga horária entre uma e três horas cada e as oficinas tecnológicas, aproximadamente 4hs. O Lab Truck estará aberto para visitação do público em geral para difusão e conhecimento de um espaço Maker e o mundo da prototipagem digital.

Mais informações pelo telefone 31 3822-9604.