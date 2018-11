IPATINGA SERÁ SEDE DA ASSOCIAÇÃO DA CULTURA LIBANESA DE MINAS GERAIS

Ipatinga sediará no dia 8 de dezembro, às 20h, o 1º Encontro da Cultura Libanesa. Pioneiros no Estado, os representantes da Associação Cultural Líbano-Brasileira de Minas Gerais (ACLBMG) visitaram na tarde de ontem (13), o prefeito Nardyello Rocha para a entrega oficial do convite do evento, que será realizado no Hotel San Diego, no Bairro Horto.

Durante o encontro, tomará posse a primeira diretoria da Associação Cultural Líbano-Brasileira, que será sediada em Ipatinga. A entidade será composta por libaneses e descendentes libaneses, residentes em toda Minas Gerais. “O público poderá conhecer também, na ocasião, um pouco da cultura do país, por meio de música, dança e gastronomia” – destaca Sérgio Moreira, presidente da entidade.

Moreira enfatizou que “como representante da nação libanesa, queremos gerar prosperidade ao Brasil e aos países que aceitaram nossas famílias como imigrantes, sem perdermos o amor pela nossa pátria-mãe. Por isso, temos como missão ser referência da cultura, além de auxiliar pessoas interessadas no processo de descobrir seus antepassados para a conquista da dupla cidadania”.

O jornalista William Saliba é neto de libanês e vice-presidente da Associação Cultural Líbano Brasileira. Um dos organizadores da iniciativa, ele destacou o valor cultural que o encontro proporcionará à região ao entrar no calendário de eventos do município.

“Assim como a colônia japonesa, a colônia italiana, nós queremos evidenciar os valores e as riquezas que os libaneses geram em nosso Estado” – destaca Saliba. Atualmente, a comunidade libanesa no Brasil é maior que a população do Líbano. São quase 10 milhões de libaneses e descendentes em território brasileiro, contra seis milhões que vivem no país de origem.

Sentindo-se grato pela visita e convite, o prefeito Nardyello Rocha reforçou o compromisso do seu governo de “sempre apoiar e promover eventos culturais, esportivos e turísticos visando o fortalecimento da economia local”.

A gerente geral do Hotel San Diego em Ipatinga, Márcia Faioli, responsável pela organização do Grande Jantar Cultural Árabe, também participou da reunião no gabinete do Executivo.

Serviço:

Grande Jantar Cultural Árabe

Local: Hotel San Diego Suítes – Ipatinga

Dia: 8 de dezembro de 2018

Horário: 20h

Convites: R$160,00

Reservas pelo telefone: (31) 3829-6000 ou e-mail: reservasipn.sandiego@nobilehoteis.com.br