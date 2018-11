JANTAR CULTURAL ÁRABE DEVE REUNIR LIBANESES E DESCENDENTES DE MINAS GERAIS EM IPATINGA

O I Grande Jantar Cultural Árabe-Libanês espera reunir em Ipatinga, no dia 8 de dezembro, libaneses e seus descendentes brasileiros, residentes em toda Minas Gerais, comemorando a data nacional do Líbano, oficialmente celebrada no dia 22 de novembro. O evento é promovido pelo Hotel San Diego Suítes, com o apoio da recém-fundada Associação Cultural Líbano-Brasileira de Minas Gerais (ACLB-MG).

Segundo o presidente da ACLB-MG, Sérgio Moreira, a entidade tem como objetivo reunir os libaneses residentes em Minas Gerais e seus descentes e promover a divulgação da cultura e culinária árabes. “Também auxiliaremos os descendentes brasileiros no processo de busca da dupla cidadania junto à Embaixada do Líbano no Brasil. Temos orgulho em dizer que o Brasil reúne hoje a maior população de origem libanesa do mundo. A estimativa é que em terras brasileiras vivam 10 milhões de libaneses, entre descendentes e imigrantes. Supera inclusive a população do Líbano, estimada em 6 milhões de habitantes.” – acrescenta Moreira.

O EVENTO

Antecedendo o Grande Jantar Cultural Árabe-Libanês, haverá no dia 8, no auditório do hotel, às 20h, a posse da primeira diretoria da Associação Cultural Líbano-Brasileira. Em seguida, em um salão contíguo será iniciada a festa, com o show de dança do ventre, apresentado pelas dançarinas Sheili Barros e Daiane Franco, da Companhia de Danças Árabes Cíntia Barros e o jantar árabe.

O evento contará a participação do mestre-gourmet Sérgio Saliba, que ficará responsável pela preparação do cardápio árabe. “Os pratos serão preparados pelo próprio pelo Sérgio com o apoio de Nivaldo Nascimento, do Nina Restaurante. Os convidados serão servidos pela equipe de garçons do nosso restaurante, devidamente caracterizados de árabes, em um ambiente requintadamente decorado, que lembrará os restaurantes libaneses.” – cita Márcia Falioli, gerente do Hotel San Diego Suítes.

AUTORIDADES DO LÍBANO

Antecedendo a grande festa árabe, será empossada a diretoria da recém-fundada Associação Cultural Líbano-Brasileira de Minas Gerais. A solenidade já tem confirmada as presenças do presidente regional da Fiemg, Flaviano Gaggiato; do prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha; da deputada estadual Rosangela Reis; e do diretor da Câmara de Comércio Brasil Líbano, Leonardo Aburachid. “O embaixador do Líbano no Brasil, Joseph Sayah, vai tentar conciliar a agenda. Se não puder vir, enviará um representante do corpo diplomático para representa-lo na cerimônia.” – informa Sérgio Moreira, presidente da associação.

A primeira diretoria da ACLB-MG será formada pelo engenheiro Sérgio Moreira, presidente, que terá como vice-presidente, o jornalista William Saliba. O diretor de Relações Institucionais será o empresário Elias José Salles Filho; diretor Cultural, o gourmet Sérgio Saliba; primeiro-tesoureiro, Antônio Said; segunda-tesoureira, Miriam Salmen; primeira-secretária, a empresária Vera Tuffik; segundo-secretário, o empresário Calazans Júnior; e secretária da cultura, a produtora cultural Cíntia Barros.

FESTA CULTURAL

O jantar será aberto à participação de todos, mediante a aquisição de convites que já estão sendo vendidos pelo San Diego Suítes a R$ 170,00 por pessoa, incluindo show da Companhia de Danças Árabes Cíntia Barros, pratos árabes, água de rosa, sucos, refrigerantes, água mineral, café e áraque (um tipo de licor de anis do Oriente Médio). Outras bebidas serão vendidas à parte. O número de participantes é limitado.

O hotel também preparou o pacote especial de hospedagem “#30 Horas”, que inclui um pernoite, café da manhã e almoço por casal a R$199,00 (mais taxas de 3%). Tanto os ingressos para o jantar e o pacote de hospedagem poderão ser adquiridos até o dia 3 de dezembro próximo, através do telefone (31) 3829-6000 ou através do e-mail reservasipn.sandiego@nobilehoteis.com.br.

O prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha, informou aos organizadores do evento que a Administração Municipal oferecerá aos participantes do evento de outras cidades mineiras, guia turístico e ônibus para visita à cidade. “Após o city tour, os visitantes poderão conhecer o projeto Domingo no Parque, desenvolvido nos finais de semana no Parque Ipanema, nosso principal ponto turístico e que teve o seu projeto paisagístico desenvolvido nos anos 80 pelo internacionalmente renomado arquiteto Roberto Burle Marx.” – orgulha-se o prefeito.