JUSTIÇA DETERMINA REINTEGRAÇÃO DE ÁREAS DE AMORTECIMENTO DO PARQUE DO RIO DOCE

Desde a manhã de hoje (16), com o apoio da Polícia Militar, oficiais de Justiça da Comarca de Caratinga, estão cumprindo o mandado de reintegração de posse de 30 terrenos invadidos em áreas de Preservação Permanente (APPs) do Projeto Lagoa Bonita, localizadas na margem direita do Rio Doce, nas proximidades da confluência dos rios Doce e Piracicaba e à Ipatinga. Os locais se encontram inseridos na zona de amortecimento do Parque Estadual do Rio Doce (Perd) e na Área de Proteção Ambiental (Apa) Lagoas de Caratinga.

As invasões realizadas por pessoas de classe média – algumas inclusive já aposentadas – vinha aumentando nos últimos anos. O objetivo era construir estruturas para pesca e caça dentro do parque e às margens do rio. Os invasores chegaram até a alegar para espantar fiscalização a posse de uma área que é de reserva permanente e que pertence a uma empresa regional.

FISCALIZAÇÃO

Em 2015, a Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda) havia recebido a denúncia sobre as ocupações. Houve, na época, fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), por meio da Subsecretaria de Controle e Fiscalização Ambiental Integrada em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais. Em razão de denúncia da entidade, o então subsecretário Marcelo da Fonseca informou que foram identificados 33 invasores, que ocupavam área praticamente contígua de cerca de 40 hectares, localizada dentro de propriedade particular na Zona de Amortecimento do parque. A área abriga Mata Atlântica em avançado estágio de regeneração que havia sido recuperada por uma empresa da região.

Na época, os barracos erguidos pelos invasores foram embargados pela Semad e os invasores qualificados, autuados e multados pela Polícia Militar de Meio Ambiente e a Justiça estava conduzindo processos de reintegração de posse.

No entanto, o que aconteceu ao longo dos anos foi a expansão da invasão. Em 2018, foram desmatados 48.743 m2 (4,88 hectares) de vegetação nativa em estágio médio de regeneração em Área de Preservação Permanente. Ressalta-se o agravante de que a área de intervenção se encontra dentro do perímetro da Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Rio Doce, uma unidade de conservação de proteção integral.

AMPARO LEGAL

A Constituição Federal destaca que as Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanente (APP) e as Unidades de Conservação (UCs), são institutos jurídicos classificados “como pertencentes aos espaços especialmente protegidos”. Esses têm a finalidade comum de garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, configurando-se como instrumentos de manutenção da biodiversidade e, consequentemente, dos processos e serviços ecológicos.

A área de reserva não pode ser suprimida e é regulamentada pela Lei Federal nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal) e, em Minas Gerais, pela Lei Estadual nº 20.922/2013. Após a retirada dos invasores, deverão ser feitas adequações necessárias para mitigar o dano causado pelos invasores e garantir a recuperação ambiental da área.