LOGOS PERNAS DE ALUGUEL PARTICIPA DE CORRIDA DE RUA EM FABRICIANO

Após gerar um real impacto na promoção de inclusão de deficientes físicos e ou cognitivos em corridas de rua, o Projeto Logos/Pernas de Aluguel realiza sua quarta participação no Vale do Aço, neste domingo (11), no Circuito Unimed de Corrida de Rua que será realizado no bairro Amaro Lanari em Coronel Fabriciano a partir das 7h30. A ação contará com a participação de atletas especiais dentre outros atletas da região.

A Logos Núcleo Integrado de Reabilitação, conheceu o projeto Pernas de Aluguel em julho de 2017 e teve como motivação inicial uma parceria, para gerar oportunidade de vivências ampliadas para seus pacientes e desde então o projeto vem expandindo.

Esse é um projeto nacional sem fins lucrativos, que oportuniza cadeirantes de todas as idades a participarem de corridas de rua conduzidos por corredores denominados Pernas de Aluguel. O objetivo é promover a inclusão e diversão para pessoas com deficiência e proporcionar aos atletas voluntários a oportunidade de transformar a linha de chegada em algo mais especial.

Patrícia Paranhos, voluntária do projeto comenta “A cada participação vamos sentindo o tanto que é importante ações assim que vão além da inclusão, como o gerar da sensibilização social. O sentimento é que emprestamos as nossas pernas e corremos com nossos corações, e o que isso impacta nossa vida, enquanto Pernas de Aluguel, é indescritível e imensurável”

Nesta edição, segundo Cristiane Faria, Coordenadora do projeto no Vale do Aço, a participação será com 3 pacientes da Logos, 4 alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), sendo 2 de Ipatinga e 2 de Coronel Fabriciano, 2 cadeirantes da comunidade e 2 atletas especiais que farão o percurso de muletas. “Com certeza faremos uma festa linda e emocionante de solidariedade e inclusão” completa Cristiane.

Interessados em conhecer e apoiar o projeto, podem entrar em contato pelo telefone/Whatsapp 3091-0444.